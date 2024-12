Vergewaltigungsvorwürfe: Könnte Jay-Z belangt werden?

Der Rapper Jay-Z (55) ist in einer kürzlich eingereichten Klage beschuldigt worden, im Jahr 2000 ein damals 13-jähriges Mädchen missbraucht zu haben. Die Vorwürfe beziehen sich auf eine angebliche Tat bei einer Afterparty der MTV Video Music Awards in New York, an der auch sein Freund Sean "Diddy" Combs (55) beteiligt gewesen sein soll. Jay-Z hat die Anschuldigungen vehement zurückgewiesen und schrieb in einem Statement auf seinem X-Account: "Diese Anschuldigungen sind so abscheulich, dass ich Sie [Klägerin] auffordere, eine Strafanzeige und keine Zivilanzeige einzureichen!! Wer auch immer ein solches Verbrechen gegen eine Minderjährige begehen würde, sollte weggesperrt werden. [...] Diese angeblichen Opfer würden wirkliche Gerechtigkeit verdienen, wenn dem so wäre."

Rechtsexperten halten es jedoch für unwahrscheinlich, dass Jay-Z strafrechtlich verfolgt wird, da die Verjährungsfrist für solche Fälle abgelaufen ist. Im Jahr 2006 wurde in New York die Verjährungsfrist für Vergewaltigung abgeschafft, allerdings gilt diese Änderung nicht rückwirkend für Taten, die vor der Gesetzesänderung stattfanden. Der schockierte Jay-Z zeigte sich in seiner Erklärung kämpferisch und bezeichnete die Klage als haltlos. "Mein Anwalt erhielt einen Erpressungsversuch in Form eines Forderungsschreibens", äußerte er gegenüber Fox News und fügte hinzu: "Es hatte den gegenteiligen Effekt und entlarvt Sie [Klägerin] als die Betrügerin, die Sie sind. Ich werde keinen Cent zahlen!"

Geboren am 4. Dezember 1969 in Brooklyn, New York, hat Jay-Z eine beeindruckende Karriere hingelegt. Vom Straßenrapper entwickelte er sich zu einem der einflussreichsten Musiker und Unternehmer seiner Generation. Er ist mit der Sängerin Beyoncé (43) verheiratet, und gemeinsam haben sie drei Kinder. Das Paar engagiert sich intensiv für wohltätige Zwecke und setzt sich für soziale Gerechtigkeit und Bildungsprojekte ein. Jay-Z gründete zudem das Plattenlabel Roc Nation und ist im Sportmanagement tätig. Trotz seines enormen Erfolgs betont er immer wieder die Bedeutung von Familie.

ZUMAPRESS.com / MEGA P. Diddy und Jay-Z, März 2022

Getty Images Jay-Z und Beyoncé bei der "The Lion King"-Premiere in London, 2019

