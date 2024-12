Nach Tournee: Taylor Swift will Pause mit Travis verbringen

Taylor Swift (34) gönnt sich nach dem Abschluss ihrer "The Eras"-Tournee eine wohlverdiente Pause. Nach fast zwei Jahren und über 150 Auftritten, die am 8. Dezember in Vancouver enden werden, ist die Sängerin erschöpft und sehnt sich nach Ruhe und Entspannung. Wie ein Insider gegenüber Us Weekly ausplaudert, plant sie eine längere Pause, in der sie viel Zeit mit ihrem Freund Travis Kelce (35) verbringen möchte: "Taylor will zu Hause bleiben und mit Travis überwintern."

Die 34-Jährige und der NFL-Star hatten in den vergangenen Monaten nicht viel Zeit zusammen – die Musikerin tourt seit fast zwei Jahren, der Footballspieler legt sich für die Kansas City Chiefs ins Zeug. Deshalb möchten sie sich in Taylors Auszeit viel sehen, um sich noch näher kennenzulernen. "Taylor und Travis wollen unbedingt Zeit miteinander verbringen, denn dann kommen die kleinen Nuancen der Persönlichkeit und der Gewohnheiten eines Menschen ins Spiel. Sie werden so viel über den anderen lernen", erklärt ein weiterer Informant. Bis die Footballsaison vorbei ist, will das Paar vorwiegend in Kansas bleiben – danach geht es wohl in Taylors Apartment in New York.

Während der Weihnachtstage möchten die beiden Zeit mit ihren Liebsten verbringen und planen, nicht nur Taylors 35. Geburtstag am 13. Dezember, sondern auch Weihnachten mit ihren bereits eng verflochtenen Familien zu feiern. Erst kürzlich hatten die Swifts und Kelces gemeinsam Thanksgiving im Haus der "Fortnight"-Interpretin in Nashville verbracht. Travis' Eltern Donna (72) und Ed Kelce sowie sein Bruder Jason (37) mit Familie reisten für das Fest an.

Getty Images Travis Kelce und Taylor Swift, Februar, 2024

MEGA Sängerin Taylor Swift und NFL-Star Travis Kelce

