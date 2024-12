"Der Bergdoktor"-Spezialfolge mit Blick hinter die Kulissen

Hans Sigl (55), Hauptdarsteller in der Serie Der Bergdoktor, gibt seinen Fans einen seltenen Einblick hinter die Kulissen der beliebten ZDF-Serie. Am 29. Dezember 2024 um 19.10 Uhr strahlt das ZDF eine Spezialfolge mit dem Titel "Backstage – Der Bergdoktor: Am Set mit Hans Sigl" aus. In dieser Dokumentation, gedreht von Maria Huber und Enrico Wolski, wird Hans gemeinsam mit seinen Kollegen während der Dreharbeiten begleitet, wie Ruhr 24 berichtet. Die Fans erhalten nicht nur spannende Einblicke in die Entstehung der dramatischen Geschichten rund um Dr. Martin Gruber, sondern erleben auch, wie emotional und herausfordernd die Arbeit am Set sein kann.

Die Dokumentation gewährt exklusive Einblicke in den Alltag des Schauspielers und das Geschehen hinter der Kamera. "Am letzten Drehtag liegen wir uns alle heulend in den Armen", verrät Hans Sigl gegenüber dem ZDF. Dies zeigt, dass die Dreharbeiten genauso intensiv sind wie die Serienhandlungen selbst. Außerdem umfasst die Doku Interviews mit anderen Darstellern und der Crew, die verschiedene Anekdoten und Erlebnisse aus ihrer Zeit am Set teilen. Ein weiteres Highlight der Spezialfolge sind die Antworten auf Fragen, die den Fans schon lange unter den Nägeln brennen, wie zum Beispiel die Herausforderungen bei den emotionalen Szenen und die Nutzung von funktionstüchtigen Geräten bei den Klinikaufnahmen.

Seit 2008 begeistert der "Bergdoktor" die Zuschauer mit packenden Geschichten aus den Tiroler Alpen und Hans Sigl wird mittlerweile mit einem festen Spitznamen von seinen Fans geehrt. Neben seiner Arbeit als Schauspieler zeigt Hans öfter seine persönliche Seite. Er ist nicht nur wegen seiner schauspielerischen Fähigkeiten beliebt, sondern auch aufgrund seines Engagements und seiner Offenheit gegenüber seinen Fans. Die Doku, die in der ZDF-Mediathek verfügbar sein wird, bereitet die Zuschauer perfekt auf den Start der neuen 18. Staffel am 2. Januar 2025 vor und bietet eine Mischung aus Spannung, Emotionen und einem Hauch Persönlichem, was die Serie seit über 15 Jahren zu einem TV-Highlight macht.

Erika Hauri/ZDF Hans Sigl und Mark Keller in "Der Bergdoktor"

Erika Hauri / ZDF Simone Hanselmann und Hans Sigl in "Der Bergdoktor"

