Jennifer Lopez empfand Beziehung zu Diddy als "beängstigend"

Jennifer Lopez (55) führte von 1999 bis 2001 eine Beziehung mit P. Diddy (55), der derzeit unter anderem wegen Zuhälterei und sexuellen Übergriffen in Untersuchungshaft sitzt. Während sich die Sängerin heute zu dem Thema bedeckt hält und Fragen zu dem Rapper aus dem Weg geht, sah dies vor einiger Zeit noch anders aus. In einem Interview mit Vanity Fair im Jahr 2011 betonte sie, die Romanze sei "keine schöne Zeit" in ihrem Leben gewesen. "Es war beängstigend und wir haben uns [vor dem endgültigen Beziehungsende] viele Male getrennt, kamen wieder zusammen und trennten uns wieder ... aber niemand wusste davon", gab die "Jenny from the Block"-Interpretin preis. Darüber hinaus sei ihre gemeinsame Zeit "sehr stürmisch" und am Ende "emotional sehr anstrengend" gewesen.

Allem Anschein nach hatte der "I'll Be Missing You"-Interpret bereits zu Beginn ihrer Beziehung keinen guten Einfluss auf J.Lo. Das Paar wurde im Dezember 1999 in Gewahrsam genommen: Damals war es in einem Klub zu einem Streit gekommen, der in einer Schießerei endete, bei der es drei Verletzte gegeben haben soll. Laut The Sun hätten sich die zwei Stars und Diddys Bodyguard Anthony "Wolf" Jones eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert, die damit geendet habe, dass eine gestohlene Waffe in ihrem Fahrzeug gefunden worden sei. Die US-Amerikanerin verbrachte daraufhin 14 Stunden auf der Polizeiwache, verließ diese jedoch ohne Anklagen.

Neben P. Diddy sieht sich nun aber auch ein weiterer Musiker mit schweren Anschuldigungen konfrontiert. Berichten zufolge soll Jay-Z (55) vor 24 Jahren ein 13-jähriges Mädchen in Anwesenheit des Hip-Hop-Moguls bei einer MTV-Afterparty vergewaltigt haben. In der dazugehörigen Klage ist von einer nicht identifizierten weiblichen Berühmtheit die Rede, die angeblich bei der Straftat zugesehen habe – und wie die Boulevardzeitung berichtete, ist jetzt ein Foto aufgetaucht, das Fragen aufwirft, ob es sich dabei um J.Lo handeln könnte. Die Aufnahme zeigt die mittlerweile 55-Jährige und ihren damaligen Partner auf der besagten Veranstaltung während einer wohl heftigen Auseinandersetzung. Weitere Details sind jedoch nicht bekannt.

Anzeige Anzeige

Getty Images P. Diddy und Jennifer Lopez bei den MTV Video Music Awards 1999

Anzeige Anzeige

ZUMAPRESS.com / MEGA P. Diddy und Jay-Z, März 2022

Anzeige Anzeige