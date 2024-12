Knossi meldet sich als Kandidat für Elite-"7 vs. Wild"

Die vierte Staffel von 7 vs. Wild ist vorbei und Show-Erfinder Fritz Meinecke (35) plant nun die fünfte. Seine Idee: Eine Elite-Staffel, zurück zu den Wurzeln. Einen Kandidaten hätte er schon, denn Jens "Knossi" Knossalla (38) sicherte Fritz bereits vorsorglich seine Teilnahme zu. In einem Twitch-Stream erzählte Knossis Freundin ihm von der Idee für die neue Staffel. Der Streamer griff direkt zum Telefon und schickte Fritz eine Sprachnachricht: "Ey, Fritz, ich habe hier gerade das größte Theater. Die Frau meint, dass irgendjemand sie angesprochen hat, von wegen große Elite-Staffel und ich wäre der Erste, den du anfragst – ich bin dabei!" Freundin Lia reagierte wenig begeistert, sodass Knossi schnell hinterherschob: "Das war nur Spaß, du musst erst mal fragen." Denn bisher ist offenbar keine Anfrage bei dem TV-Star angekommen.

Derweil ist nicht ganz klar, ob Fritz tatsächlich mit Knossi als potenziellen Kandidaten rechnet. Aber immerhin wäre es nicht dessen erstes Abenteuer in der Wildnis. Schon in der zweiten Staffel von "7 vs. Wild" war Knossi dabei. Damals wurden die Teilnehmer noch allein im Dschungel von Panama ausgesetzt. In der darauffolgenden Staffel stellte der 38-Jährige sich der Survival-Challenge erneut. Dabei traten die Abenteurer in Zweierteams an. Knossi tat sich mit seinem Kumpel Sascha Huber (32) zusammen. 14 Tage sollten sie in der Wildnis Kanadas überleben – und das Duo hielt, sehr zu seinem Stolz, bis zum Schluss durch. Danach betonte der Content Creator aber in einem Behind-the-Scenes-Video bei YouTube, nicht noch einmal mitmachen zu wollen: "Es war eine krasse Erfahrung, aber das war's von mir. Macht die Plätze frei, nominiert mich nicht mehr. [...] Ich bin raus!"

Das Konzept, das Fritz sich nun überlegt hat, scheint Knossi aber zu überzeugen. Wie das letztendlich aussehen soll, weiß der Survival-Experte auch schon genau. In einem Stream erklärte er, dass er am liebsten sieben Teilnehmer für ganze 30 Tage jeweils allein losschicken würde. Als Equipment sollen sie sieben Gegenstände frei wählen können. Damit wäre das Konzept wieder so wie in der ersten Staffel, nur eben für einen wesentlich längeren Zeitraum. Bisher ist noch nicht klar, ob Fritz' Idee für die kommende Staffel umgesetzt wird. Aber Wunschkandidaten – abgesehen von Knossi – hat er bereits: Biologe Joe Vogel aus der aktuellen Staffel, außerdem seinen Kumpel Survival Mattin und Outdoor-YouTuber OttoBulletproof.

Sascha Huber und Knossi, "7 vs. Wild"-Kandidaten

Fritz Meinecke, "7 vs. Wild"-Erfinder

