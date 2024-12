Sharna Burgess unterstützt Megan Fox nach ihrer Trennung

Nun scheint das derzeit wohl am meisten diskutierte Beziehungs-Auf-und-Ab endgültig ein Ende gefunden zu haben: Megan Fox (38) hat kürzlich ihre Verlobung mit dem Musiker Machine Gun Kelly (34), gebürtig Colson Baker, aufgelöst. Die Trennung erfolgte nach Thanksgiving in Vail, Colorado. Megan, die derzeit im sechsten Monat schwanger ist, beschloss, einen Schlussstrich unter die Beziehung mit dem Kindsvater in spe zu ziehen. Sie könne das Verhalten von Machine Gun Kelly nicht länger tolerieren, berichtet ein Insider im Gespräch mit der Daily Mail. Besonders belastend für die Schauspielerin sei der Verdacht auf Untreue seitens des Musikers. Unterstützt wird Megan während dieser "schmerzhaften" Zeit von einer unerwarteten Verbündeten: Sharna Burgess (39), der Verlobten ihres Ex-Mannes Brian Austin Green (51).

Sharna, die selbst Mutter eines kleinen Jungen ist, zeigt Mitgefühl und Unterstützung für Megan. Vor allem, da diese die Schwangerschaft nach einer sowieso schon turbulenten Beziehung nun auch noch ohne Partner meistern muss. Eine Quelle aus dem engen Umfeld des "Transformers"-Stars verriet der Daily Mail, dass Sharna Megans Situation gut nachvollziehen könne und ihr in dieser schweren Phase beistehe, obwohl sie in der Vergangenheit keine starke Bindung hatten: "Brian und Sharna wissen, was Megan durchgemacht hat und durchmacht, und sie sorgen sich beide sehr um sie." Für Megan sei diese Unterstützung besonders wertvoll, da das Wichtigste in ihrer Welt im Moment ihr ungeborenes Baby sei. Außerdem habe sie kein Problem damit, das Kind allein aufzuziehen.

Megan und Brian Austin Green waren von 2010 bis 2020 verheiratet und teilen sich das Sorgerecht für ihre drei Kinder. Die Beziehung war nicht immer harmonisch, was sich auch nach der Trennung zeigte. Ein Beispiel ist eine öffentliche Diskussion auf Instagram über die Kinderbetreuung. Trotz dieser Differenzen haben Brian und Megan in den letzten Jahren einen Weg gefunden, besser miteinander auszukommen. Sharna trat in das Leben der Familie, als sie Ende 2020 Brian kennenlernte und sich später im Jahr verlobte. Megan scheint dankbar für die Unterstützung in ihrem Leben zu sein.

Getty Images Megan Fox und Machine Gun Kelly im September 2021

Getty Images Brian Austin Green und Megan Fox, 2011

