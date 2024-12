Bianca Heinicke verwirrt ihre Fans mit erneutem Comeback

Was geht hier vor sich? Bianca Heinicke (31) feierte Anfang dieses Jahres ein großes Comeback: Mit neuem Look und neuen Ideologien stellte sie sich als Bianca Heinicke vor – eine ganz andere Version ihrer früheren Internetidentität Bibi. Doch jetzt meldet sie sich schon wieder mit einem neuen Comeback zurück! Auf Instagram teilt sie eine große Ankündigung, in der sie erklärt: "Bibi übernimmt wieder das Ruder, um weiter Geschichte zu schreiben. [...] Jetzt ist Bibi zurück – nicht als jemand Neues, sondern als eine reflektierte und bewusste Version von mir selbst." Bei ihren Fans kommt das allerdings nicht besonders gut an. "Ich verstehe hier nur Bahnhof", schreibt ein User in die Kommentare, während andere meinen: "Selbst die Verwirrung ist verwirrt" und "In welchem Film sind wir denn hier?" oder auch "Was passiert hier? Ich bin überfordert."

Manche User glauben, dass es sich um einen Scherz handelt, da Bianca so lange darum gekämpft hat, als eine separate Identität von Bibi ernst genommen zu werden. Doch die Influencerin schreibt in dem Beitrag stolz: "Das Kapitel Bibi wird nicht neu geschrieben – es wird fortgesetzt. Mit Liebe, Ehrlichkeit und einem Sinn für das, was wirklich zählt." Das stößt bei ihren Followern eher auf Unverständnis. "Muss ein langer und lauter Kampf in deinem Kopf gewesen sein", merkt ein User an. Andere schreiben: "Hä, wirkt bisschen komisch … als ob das mit Bianca nicht so gut angenommen wird und die Aufmerksamkeit nicht genug für dich ist." oder auch "Was geht hier ab, Leute? Mir ist schlecht."

Allerdings freuen sich auch viele von Biancas Followern, die mit Bibi und ihren YouTube-Videos aufgewachsen sind. Sie heißen die Influencerin herzlich willkommen und begrüßen sie mit offenen Armen. Sie fragen vermehrt, ob das bedeutet, dass sie ihren Kanal "bibisbeautypalace" wieder aufleben lässt. Auch Biancas Partner Timothy Jordan Hill (29) unterstützt sie tatkräftig. Er schreibt herzlich in die Kommentare: "Bibi und Bianca in einer Person? Was können wir wohl Großartiges von dir erwarten? Bibi, ich liebe dich!" Was genau sie nun mit ihrem neuen Comeback vorhat, hat sie bisher allerdings nicht verraten.

Instagram / biancaheinicke Bianca Heinicke im August 2024

Instagram / timothyjordanhill Timothy Hill und Bianca Heinicke

