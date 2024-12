Darum hagelt es Kritik für Selena Gomez' Verlobten Benny

Selena Gomez (32) hat am Mittwochabend ihre Verlobung mit Benny Blanco (36) bekanntgegeben und dabei sowohl Fans als auch die Promiwelt überrascht. Die Sängerin und der Produzent sind nach eineinhalb Jahren Beziehung den nächsten großen Schritt gegangen. Doch nicht alle Anhänger freuen sich über diese Nachricht. Viele von Selenas Fans haben ihre Enttäuschung auf X zum Ausdruck gebracht. Grund dafür sind eine Reihe von kontroversen Inhalten, die Benny Blanco in der Vergangenheit auf seinen Social-Media-Kanälen veröffentlicht hat. In einem Podcast mit Steve-O (50) sprach der Produzent offen darüber, wie ein Freund ihm einmal in den Mund uriniert hatte. Solche Aussagen führten zu Abneigung bei Selenas Fans.

Zudem warfen ihm Nutzer des Onlineportals homophobe und sexistische Inhalte sowie abfällige Bemerkungen über verschiedene Ethnien vor. Unter anderem ordnete er Lebensmittel in seinen Kochvideos häufig so an, dass sie Genitalien imitierten. Benny teilte auch mal einen Clip mit einem Kleinkind und einem Hund und der Bildunterschrift: "Halte fest an den Dingen, die du liebst." Dazu schrieb ein User: "Benny Blanco lacht, während er filmt, wie ein Hund ein Kind bespringt." Ein anderer Beitrag wurde von einem Kommentator als "fremdenfeindlich und lesbenfeindlich" eingestuft. Denn Benny schrieb: "Ich gehe meine Bilder aus der Mittelstufe durch und sehe aus wie eine mexikanische Lesbe." Auch frühere Kommentare, in denen Benny die Arbeitsmoral von Selenas Ex-Freund Justin Bieber (30) lobte und indirekt gegen Selena Gomez' Make-up-Linie stichelte, wurden laut Daily Mail erneut zum Thema.

Trotz der negativen Reaktionen erhielt das Paar Unterstützung von prominenten Freunden aus der Entertainmentbranche – darunter Taylor Swift (35) und Cardi B (32). Selena verteidigte Benny in der Vergangenheit stets und betonte, wie gut er sie behandle. In einem ihrer Posts auf Instagram zeigte sie stolz ihren neuen Verlobungsring und schrieb: "Für immer beginnt jetzt", was ihre Entschlossenheit in dieser Beziehung unterstreicht.

Anzeige Anzeige

Instagram / selenagomez Selena Gomez und Benny Blanco kuscheln auf einem Selfie, Instagram, 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / selenagomez Musikproduzent Benny Blanco mit Selena Gomez, Sängerin

Anzeige Anzeige