Darum waren Lisha und Lou nicht bei den Reality Awards

Die Reality Awards lockten viele Stars und Sternchen nach Köln, um die erste Preisverleihung der Reality-TV-Welt mitzuverfolgen. Nicht aber Lisha und Lou. Die ehemaligen Sommerhaus der Stars-Kandidaten erklären in ihrer Instagram-Story: "Wir waren eingeladen, aber ich glaube, wer uns schon lange folgt, der weiß, dass Lou und ich uns schon immer von roten Teppichen und solchen Veranstaltungen fernhalten. Diese Selbstdarstellung von Menschen, die glauben, dass sie wichtig wären, ist nicht unsere Welt."

Lisha und Lou machen in ihrem Statement deutlich, dass sie sich nicht mit Realitystars, die durch Datingshows wie Are You The One? oder Ex on the Beach bekannt werden, identifizieren. "Und es gibt ja irgendwie nur noch diese Art von Realitystars. Echte Promis trifft man da nicht", ärgert sich Lisha. Sie finde es ungerecht, dass Kader Loth (51), die ihrer Meinung nach seit Jahren für Unterhaltung sorgt, keinen Preis bekommen hat. "Diese Fakeshow ziehen wir uns nicht rein", stellt die YouTuberin klar.

Lisha und Lou sind selbst seit Jahren in der Reality-TV-Branche zu Hause. Nach ihrer Teilnahme am Sommerhaus machten sie jedoch eine kurze Pause – bis jetzt. Aktuell flimmern sie bei Reality Backpackers wieder über die Bildschirme. Als Team wandern sie nur mit einem Rucksack durch Kolumbien und versuchen, sich gegen die restlichen Teams durchzusetzen.

Instagram / lishaandlou_the_originals Lisha,TV-Bekanntheit

Joyn/Adán Diaz Cast der zweiten Staffel "Reality Backpackers"

