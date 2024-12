Elton John bleibt trotz seines Sehverlusts optimistisch

Elton John (77) hat in der amerikanischen Talkshow "Good Morning America" betont, dass es ihm gesundheitlich gut geht – und das, obwohl er kürzlich sein Augenlicht auf einem Auge verlor und das andere Auge beeinträchtigt ist. Der gefeierte Sänger äußerte sich zusammen mit seinem Ehemann David Furnish (62): "Nun, David und ich lassen alle sechs Monate Bluttests in Los Angeles durchführen [und] unsere Gesundheit war noch nie besser." Elton sagte auch, dass es Hoffnung gebe, die Sehkraft seines linken Auges zu stabilisieren.

Bereits im September hatte Elton seine Probleme mit der Sehkraft öffentlich gemacht. In einem Statement des Sängers hieß es, dass eine schwere Augeninfektion über den Sommer seine Sehkraft in einem Auge stark eingeschränkt habe. Kürzlich äußerte sich Elton während einer Charity-Gala in London über seine Sehprobleme und bedankte sich bei David Furnish für dessen Unterstützung und Stärke, die er ihm in dieser schwierigen Zeit bietet.

In Eltons Leben spielt David eine entscheidende Rolle als Stütze und Partner. Die beiden sind seit vielen Jahren ein Paar und haben 2014 offiziell geheiratet. Eltons Musik, die weltweit Millionen begeistert, hat in seinem Leben zahlreiche Höhepunkte geschaffen. Doch privat hatte der Sänger immer wieder mit gesundheitlichen Herausforderungen zu kämpfen. Trotz allem bleibt er optimistisch und schöpft aus seinen Beziehungen Kraft.

Getty Images Elton John und David Furnish, November 2024

Tim P. Whitby, Getty Images Europe Elton John und David Furnish auf dem London Film Festival für "Never Too Late", Oktober 2024

