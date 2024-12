Flocke plant weiteren Beauty-Eingriff nach Fettabsaugung

Kevin Platzer (26), besser bekannt als Flocke, ist Beauty-Eingriffen nicht abgeneigt. Das berichtete er vor wenigen Tagen im Interview mit Promiflash bei den Reality Awards. Der Forsthaus Rampensau-Teilnehmer verriet, dass er vor wenigen Wochen eine Wangenfett-Absaugung vornehmen ließ, um "seine Hamsterbacken" loszuwerden. Doch das war für Flocke erst der Beginn seiner Beauty-Transformation. "Tatsächlich lasse ich mir die Ohren anlegen", verriet der Realitystar. Er wolle zudem die "spitzen" Enden seiner Ohren korrigieren lassen.

Nach der Ohrenkorrektur sei für Flocke jedoch Schluss. Denn an Botox und Co. wolle sich der 26-Jährige nicht heranwagen. "Ich will nicht zur Gina-Lisa mutieren", schießt Flocke gegen seine Reality-TV-Kollegin. Aufmerksame Fans des ehemaligen Temptation Island-Verführers könnten über seine negative Aussage zu Gina-Lisa Lohfink (38) vielleicht etwas verwundert sein. Denn vor wenigen Monaten kämpfte Flocke in der Realityshow "Bei Gina-Lisa läuten die Hochzeitsglocken" noch um die Gunst der einstigen Germany's Next Topmodel-Kandidatin – und wollte sie sogar heiraten.

Gegenüber Promiflash verriet Flocke, dass er schon seit seiner Kindheit unter seinen "Hamsterbacken" leide. Was genau ihn letztendlich dazu veranlasst hat, den Beauty-Eingriff vornehmen zu lassen, erklärte der Realitystar nicht. Jedoch musste Flocke vor wenigen Wochen herbe Kritik zu seinem Äußeren einstecken. Unter einem Videobeitrag des RTL-Podcasts "Reality Check", in dem der 26-Jährige ein Interview gibt, häuften sich fiese Kommentare. "Flocke, was ist mit deinem Gesicht passiert?" oder "Sein Gesicht ist total angeschwollen", beanstandeten die Instagram-User.

Seven.One / Boris Breuer Gina-Lisa Lohfink, Realitystar

Instagram / tanjabuelter_berlin Tanja Bütler, Kevin Platzer und Kena Amoa bei "Reality Check"

