Gisele Bündchen zeigt wachsenden Babybauch in Costa Rica

Die schwangere Gisele Bündchen (44) zeigte ihren Babybauch in einem eng anliegenden schwarzen Kleid während eines Familienausflugs in Costa Rica. Fotos aus dem Urlaub veröffentlichte die Daily Mail. Gemeinsam mit ihrem Freund Joaquim Valente (35) und ihren beiden Kindern Benjamin und Vivian, die aus ihrer Ehe mit dem ehemaligen Football-Star Tom Brady (47) stammen, genießt das Topmodel die Auszeit in dem südamerikanischen Land. Bereits im Oktober wurde bekannt, dass Gisele ein weiteres Kind erwartet, ihr erstes mit dem Jiu-Jitsu-Lehrer Joaquim, mit dem sie seit Juni 2023 in einer Beziehung ist.

Es ist nicht das erste Mal, dass Gisele ihren Babybauch während des Trips stolz präsentierte: Bei einem entspannten Mittagessen in einem Café in Santa Teresa blitzte die Babykugel deutlich erkennbar unter dem Oberteil der 44-Jährigen hervor. Aufnahmen, die der Daily Mail vorliegen, zeigen den ehemaligen Victoria's Secret-Engel in einem lässigen weißen Shirt und einem beigen Rock.

Ein weiteres Highlight ihres Aufenthalts war der Geburtstag ihres Sohnes Benjamin, der 15 Jahre alt wurde und den Gisele mit einer liebevollen Hommage in den sozialen Medien feierte. "Alles Gute an den süßesten und witzigsten Jungen auf dieser Welt", schrieb die Schwangere zu einem Foto, das ihren Sohn beim Herumtoben in der Natur zeigt.

Anzeige Anzeige

Backgrid/MEGA Joaquim Valente und Gisele Bündchen im Juni 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / gisele Gisele Bündchens Sohn Benjamin

Anzeige Anzeige

Anzeige