Mit Babybauch in Costa Rica: Gisele Bündchen überglücklich

Gisele Bündchen (44) hat in Costa Rica stolz ihren Babybauch präsentiert. Das brasilianische Supermodel wurde während eines Ausflugs mit seinem Freund Joaquim Valente (35) und den Kindern Benjamin und Vivian (12), die vor Kurzem ihren zwölften Geburtstag feierte, gesehen. Sie genossen gemeinsam ein entspanntes Mittagessen in einem Café in Santa Teresa und fuhren mit einem Motorwagen durch die Strandstadt. Gisele trug ein kurzärmeliges weißes T-Shirt und einen tief sitzenden beigen Strickrock mit Fransen, der ihren wachsenden Babybauch betonte, wie Fotos zeigen, die Daily Mail vorliegen.

Die Nachricht von Giseles Schwangerschaft wurde im Oktober öffentlich bekannt, und sie erwartet nun ihr erstes gemeinsames Kind mit Joaquim. Das Paar wurde erstmals im Juni 2023 romantisch miteinander in Verbindung gebracht, obwohl Joaquim bereits seit 2021 Teil ihres Lebens ist, als er begann, ihren Kindern Jiu-Jitsu-Unterricht zu geben. Eine Quelle sagte gegenüber Daily Mail: "Joaquim wollte immer eine Familie gründen, und Gisele ist glücklich, ihm diesen Wunsch erfüllen zu können." Ihre Kinder Benjamin und Vivian sollen "absolut begeistert" über die Neuigkeiten sein und sehen in Joaquim bereits eine Vaterfigur.

Gisele und ihr Ex-Mann Tom Brady (47) waren von 2009 bis zu ihrer Scheidung im Jahr 2022 verheiratet und teilen sich das Sorgerecht für ihre Kinder. Nach der Trennung behielt Gisele das Anwesen in Costa Rica, das sie gemeinsam erworben hatten. Ein Insider berichtete gegenüber der Publikation, dass Tom von der Nachricht über Giseles Schwangerschaft "überrascht" gewesen sei. "Es war nie etwas, womit er gerechnet hätte, aber er möchte, dass es ihr gut geht", so die Quelle.

Backgrid/MEGA Joaquim Valente und Gisele Bündchen im Juni 2024

Instagram / tombrady Gisele Bündchen und ihre Kinder Benjamin und Vivien

