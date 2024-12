"Höhere Macht" soll Elton John durch schwere Zeiten helfen

Elton John hat in einem Interview mit dem TIME Magazine offenbart, dass er glaubt, eine "höhere Macht" wache über ihn und habe ihm bei seinen persönlichen Kämpfen geholfen. Der Sänger erklärte, dass er zwar nicht an einen "biblischen Gott" glaube, aber an einen Geist, der stets an seiner Seite sei. Diese Offenbarung kommt zu einer Zeit, in der sich Elton mit gesundheitlichen Herausforderungen konfrontiert sieht. So hatte er sich im Juli dieses Jahres während eines Aufenthalts in Südfrankreich eine schwere Augeninfektion zugezogen, die den Verlust seines Sehvermögens auf einem Auge zur Folge hatte.

In dem Gespräch erzählte Elton, dass ihm besagte Macht in vielen schwierigen Situationen geholfen habe. "Meine höhere Macht hat immer über mich gewacht; sie hat mich durch Drogen, Depressionen und Einsamkeit geführt und mich nüchtern gemacht", sagte der "Rocket Man"-Interpret. Obwohl diese Kraft stets da gewesen sei, habe er sie allerdings zuvor nie wirklich anerkannt. Angesichts seiner aktuellen persönlichen Kämpfe scheint Elton darin nun aber viel Halt zu finden.

Abseits der Bühne legt Elton nun verstärkt Wert auf sein Familienleben mit Ehemann David Furnish (62) und den gemeinsamen Söhnen Zachary und Elijah. In einem Interview mit "Good Morning America" betonte er, dass sein Vermächtnis nicht nur in seiner Musik liege, sondern vor allem darin, "ein großartiger Ehemann und ein noch besserer Vater" gewesen zu sein. "Das Wichtigste in meinem Leben ist, sicherzustellen, dass meine Kinder glücklich sind, ein wunderbares Leben haben und dass ich gut zu ihnen war. Das ist alles, was zählt", ergänzte der 77-Jährige.

Getty Images Elton John, Sänger

Getty Images David Furnish und Elton John im März 2023

