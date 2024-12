Megan Fox' Ex-Mann Brian wettert gegen Machine Gun Kelly

Megan Fox (38) und Machine Gun Kelly (34) erwarten ein gemeinsames Kind. Dennoch sollen die Schauspielerin und der Musiker getrennt sein. In einem Interview mit TMZ reagiert Brian Austin Green (51), der Ex-Mann der Beauty, sehr überrascht auf die traurige Nachricht. Nach kurzer Bedenkzeit richtet er jedoch eine deutliche Botschaft an den werdenden Vater: "Werde erwachsen, sie ist schwanger!", stellt er klar und erklärt: "Ich will nur das Beste für sie, das Baby und unsere Kinder. Es ist eine Schande. Es bricht mir das Herz, weil ich weiß, dass sie sich so gefreut hat."

Am Dienstag machte die Meldung der Trennung von MGK und Megan die Runde. Ein Insider plauderte gegenüber Daily Mail kurz darauf über die Gründe der Liebeskrise. "Die Art und Weise, wie sie miteinander umgehen, ist dramatisch, es ist wie eine nicht enden wollende High-School-Beziehung. Wochen- und monatelang war alles in Ordnung, aber wenn sie sich streiten, geht es um alles oder nichts. An Thanksgiving hat sich das Blatt zum Schlechten gewendet", berichtete die Quelle.

Megan und Brian waren zehn Jahre verheiratet und haben drei gemeinsame Söhne: Noah, Bodhi und Journey. Auch nach ihrer Scheidung kommen die beiden Filmstars gut miteinander aus. Vor wenigen Wochen schwärmte sogar Sharna Burgess (39), die Partnerin des 51-Jährigen, von ihrer Patchworkfamilie. Im Gespräch mit TooFab offenbarte sie: "Wir sind eine wunderbar zusammengewürfelte Familie."

Getty Images Megan Fox und Machine Gun Kelly im Juni 2022

Getty Images Brian Austin Green und Sharna Burgess, September 2022

