Micaela Schäfer feiert Weihnachten mit Familie und Ex-Freund

Micaela Schäfer (41) und Adriano Hess trennten sich vor einigen Monaten. Bald stehen die Weihnachtsfeiertage vor der Tür, die das Erotikmodel eigentlich immer mit seinem Partner verbracht hat. "Ich bin ja nun auch Single, leider… Das heißt: Wird ein bisschen traurig werden. Ich bin gewohnt, mit einem Mann zusammen Weihnachten zu feiern", erklärt Micaela im RTL-Interview. Da Adriano sonst auch allein feiern würde, fragte sie ihn kurzerhand nach einem gemeinsamen Weihnachtsfest: "Er hat auch noch keine neue Partnerin. Ganz freundschaftlich werden wir mit meiner Oma und meiner Mutter zusammen Weihnachten feiern."

Für Micaela scheint das nicht komisch zu sein. Immerhin gibt es zwischen ihr und Adriano nach der Trennung kein böses Blut – ganz im Gegenteil. "Ich bin ja mit all meinen Ex-Freunden gut befreundet. Mit Adriano verstehe ich mich blendend", erklärt die 41-Jährige im Gespräch mit dem Sender und fügt hinzu: "Trennungen sind ja nicht immer negativ. Trennungen können auch positiv sein. Wenn man merkt, es passt nicht, aber der Mensch ist ja trotzdem ein toller. Daher bin ich zu jedem Ex-Freund immer noch sehr positiv gestimmt und man kann die Ex-Freunde auch immer zu irgendwas gebrauchen."

Nicht nur mit Ex Adriano versteht sich die TV-Bekanntheit gut. Auch mit ihrem Verflossenen Felix Steiner (40) steht Micaela nach der Trennung noch in engem Kontakt. Das Ex-Paar gründete sogar ein gemeinsames Business. Sie gründeten die Agentur "Ex und Neu Immobilien", in der auch Felix' neue Freundin mitarbeitet.

Nicole Kubelka / Future Image Adriano Hess und Micaela Schäfer im November 2023

Getty Images Micaela Schäfer und Felix Steiner bei einer Filmpremiere

