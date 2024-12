Prinz William und Kate könnten schon bald Thron besteigen

Im Moment widmet sich der an Krebs erkrankte König Charles (76) mit viel Disziplin allen notwendigen Aufgaben, die er als britischer Monarch in seiner Position handhaben muss. Die königliche Biografin Sally Bedell Smith behauptet nun jedoch, dass Prinz William (42) und Prinzessin Kate (42) womöglich schon bald den Thron besteigen werden. Sie meint gegenüber People: "Obwohl der König seine Pflichten mit der für ihn typischen Entschlossenheit erfüllt, musste er während seiner Krebsbehandlung Einschränkungen hinnehmen. Infolgedessen hat William mehr Verantwortung übernommen, und er und Kate haben sich früher als erwartet auf ihre zukünftigen Aufgaben vorbereitet."

Eine andere Quelle plauderte laut Daily Record ebenfalls aus, dass für William und seine Liebste aktuell wohl eine "gewisse Ruhe vor dem Sturm" herrsche. Diese Zeit nutzen sie vor allem, um sich auf Kates Gesundheit und die Familie zu konzentrieren. Den beliebten Royals und stolzen dreifachen Eltern sei jedoch auch Folgendes bewusst: "Sie sind die nächsten in der Reihe für die größte Aufgabe ihres Lebens [...]."

Solange der Thron noch durch Charles besetzt ist, widmen sich Kate und William ihren persönlichen Herzensanliegen. So fand erst am 6. Dezember in der Westminster Abbey das alljährliche Weihnachtskonzert "Together at Christmas Carol Service" statt. Die Organisation der Veranstaltung übernahm inzwischen zum vierten Mal die 42-Jährige. Vor Ort begeisterte Kate alle mit ihrer ansteckenden Freude und ihrem schicken weihnachtlichen Look.

Getty Images König Charles im Oktober 2024

Getty Images Prinz Louis und Prinzessin Kate, Dezember 2024

