Robbie Williams äußert sich zu Gerüchten um seine Sexualität

Vor etwa 20 Jahren behauptete ein Boulevardblatt, Robbie Williams (50) halte geheim, homosexuell zu sein. Der Sänger reichte daraufhin eine Verleumdungsklage ein, mit der er siegte und eine Entschädigung sowie eine öffentliche Entschuldigung erwirkte. In einem Interview mit The Guardian erinnert er sich nun an diese Zeit zurück und betont währenddessen, zwar "verärgert", aber "vielmehr traurig" gewesen zu sein, dass die Gerüchte nicht der Wahrheit entsprachen. "Ganz ehrlich, du hast noch nie jemanden getroffen, der so sehr homosexuell sein möchte wie ich", gibt der "Feel"-Interpret offen zu.

Er führt weiter aus, eine tiefe Verbundenheit zur LGBTQ-Community zu spüren, da diese ihn in der Vergangenheit mit einer einzigartigen Form von Akzeptanz begeistert hatte. "Da, wo ich herkomme, gibt es zwei Dinge, die wir wirklich gut können: Freundlichkeit und Gewalt", erklärt Robbie und ergänzt: "Als ich in die Welt der Homosexualität eintrat, gab es das alles nicht. Da gab es totale Akzeptanz, Humor, Unbekümmertheit und Sicherheit." Diese Tatsache habe das ehemalige Take That-Mitglied bis heute im Kopf – denn es sei "ein unglaublich sicherer Ort" für ihn gewesen.

Der Brite geht mittlerweile seit fast 20 Jahren mit seiner Frau Ayda Field (45) durchs Leben. Robbie lernte die Schauspielerin 2006 bei einem Blind Date kennen und führte danach erst mal eine On-off-Beziehung mit ihr – etwa ein Jahr später kamen sie jedoch fest zusammen. Im Jahr 2010 heirateten die beiden dann während einer romantischen Zeremonie in ihrem Zuhause in Los Angeles. Vor wenigen Monaten kam dann eine kleine Überraschung: "Oh, ich und Ayda haben unser Eheversprechen erneuert. Ich bin sehr, sehr, sehr dankbar", erwähnte er beiläufig in einem Instagram-Post.

Robbie Williams im November 2022

Robbie Williams und Ayda Field im November 2024

