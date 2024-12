So geht Georgina Fleur mit Hate wegen erneuter Brust-OP um

Ende September hat sich Georgina Fleur (34) einer großen OP unterzogen: Sie hat sich neue Implantate in ihre Brüste einsetzen lassen. Obwohl sich die Reality-TV-Bekanntheit mit dem Ergebnis sehr wohlfühlt, musste sie sich ganz schön viel Kritik für ihre Entscheidung anhören. Gegenüber Promiflash erklärt die Allstars-Dschungelcamp-Gewinnerin bei den Reality Awards nun, dass sie die gemeinen Kommentare eigentlich nicht interessieren. "Ich sage ehrlich, ich bin eine Person des öffentlichen Lebens. Ich muss immer mit Kritik umgehen. Aber am Anfang waren die noch angeschwollen und haben bei mir unterm Kinn gehangen. Das ist normal nach einer OP. Und jetzt haben die sich ja auch gelegt, und es sieht an sich ja auch natürlich aus", erzählt sie und fügt mit einem verschmitzten Lachen hinzu: "Also natürlich, aber ein bisschen nachgeholfen."

Georgina erklärt außerdem, dass sie ihre junge Tochter zweieinhalb Jahre lang gestillt hat. "Das war dann einfach irgendwie nötig, die Implantate mal wieder auszuwechseln", meint sie. Vor 15 Jahren hat sie sich nämlich schon ihre ersten Implantate einsetzen lassen, diesmal wurden es jedoch etwas größere. Die The 50-Bekanntheit betont im Interview mit Promiflash jedoch immer wieder: "Ich fühle mich so glücklich und so wohl mit denen und letztendlich habe ich dadurch mehr Selbstbewusstsein. Ich bin unglaublich happy!" Dieser Meinung war sie auch schon einige Tage nach der Operation, als sie ihren Fans von dem Eingriff berichtete. "Ich finde, das kann sich sehen lassen. Ich liebe es", erzählte sie damals in einem Video auf Instagram.

Georgina geht mit vielen Entwicklungen in ihrem Leben recht offen um – nicht nur mit ihren Brüsten. Auch was ihre Tochter angeht, hält sie ihre Fangemeinde auf dem Laufenden: Ihr kleiner Sprössling geht nämlich seit Kurzem in den Kindergarten. Das macht ihrer Mutter ganz schön zu schaffen, wie sie vor Kurzem in ihrer Story festhielt. "Ich drehe ein bisschen am Rad, weil ich meine Tochter ganz doll vermisse. Ich weiß gar nicht, was ich mit mir anfangen soll", gab der Rotschopf ganz offen zu.

Anzeige Anzeige

Instagram / georginafleur.tv Georgina Fleur, Realitystar

Anzeige Anzeige

Instagram / georginafleur.tv Georgina Fleur und ihr Kind, 2023

Anzeige Anzeige