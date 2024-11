Erster Trailer verrät: So heftig wird die Sommerhaus-Reunion

Am kommenden Dienstag ist es endlich so weit: Die Wiedersehensshow von Das Sommerhaus der Stars wird ausgestrahlt! Nun ist ein erster Trailer erschienen, der schon jetzt Drama, Streit und Unterhaltung pur verspricht. Zwei Teilnehmer der diesjährigen Staffel, Denise Hersing (28) und Lorik Bunjaku (28), teilen bereits erste Bilder der großen Reunion – und das noch vor dem Sender! In dem Video auf TikTok ist beispielsweise zu sehen, wie Rafi Rachek (34) mit wütender Miene und ausgestrecktem Zeigefinger auf jemanden zeigt und: "Du falsche B*tch" brüllt. Ständiges Durcheinandersprechen und laute Tonlagen gehören hier zur Tagesordnung.

Außerdem verspricht der Trailer bereits große Emotionen. So verlässt beispielsweise Tessa Bergmeier (35) unter Tränen das Studio – ihr Ex Jakob folgt ihr. Und was deutet Alessia Herren (22) hier an? Etwa, dass sie und ihr Partner Can getrennt sind? Immerhin gesteht sie: "Wir können diese Beziehung nicht so weiterführen." Über wen sie redet, bleibt aber vorerst geheim. Moderatorin Frauke Ludowig (60) fasst das Wiedersehen treffend zusammen und meint: "Meine Güte, wir haben so viel zu besprechen." Eins steht auf jeden Fall schon jetzt fest: Das Wiedersehen von "Das Sommerhaus der Stars" wird laut, emotional und heftig!

Bereits vor wenigen Tagen teaserte Sam Dylan (33) an, dass dieses Wiedersehen bisher wohl das schlimmste aller Staffeln sein wird. "Ich glaube, so ein schlimmes Wiedersehen hatten sie noch nie", plauderte der Realitystar in seinem Podcast "Royal Spice" aus und fügte scherzend hinzu: "Die Aufnahme war vorbei und Frauke ist weggelaufen. Sie war auf einmal weg. Sie hat sich gedacht: 'Diese Irren, diese Psychos.' Sie hat wahrscheinlich die Security angerufen und gesagt: 'Bringt mich hier so schnell wie möglich weg!'"

RTL Sam Dylan und Rafi Rachek im Sommerhaus-Finale, 2024

RTL Tessa Bergmeier und Freund Jakob im "Sommerhaus der Stars"

