So fühlt sich Taylor Swift nach Ende ihrer "The Eras"-Tour

Taylor Swift (34) hat einen wahren Konzertmarathon hinter sich gebracht. Nach unglaublichen 152 Shows beendete die Sängerin ihre rekordverdächtige "The Eras"-Tour am vergangenen Sonntag in Vancouver. Wie eine Quelle nun gegenüber People preisgibt, freue sich Taylor auf ihre kleine Auszeit, bevor die Feiertage anstehen. Die Shows haben ihre Spuren bei der US-Amerikanerin hinterlassen, doch sie bereue nichts. Die erfolgreiche Musikerin sei demnach aufgrund der zahlreichen Auftritte mittlerweile ziemlich "erschöpft, aber offensichtlich so dankbar."

Des Weiteren betont der Insider, dass die 34-Jährige aufgrund des Abschlusses ihrer Tournee mit ihrer Gefühlswelt ringen musste: "Sie war so emotional wegen der letzten paar Shows in Vancouver." Die "I Can Do it With a Broken Heart"-Interpretin hat jetzt jedoch einiges, worauf sie sich freuen kann, wie Familienfeiern. Die Quelle meint, dass die Musikerin und ihr Freund Travis Kelce (35) gerade ihr erstes gemeinsames Thanksgiving im Kreise ihrer Liebsten genossen haben. Inzwischen sind sie wohl bereits voller Vorfreude auf die bevorstehenden Weihnachtsfeiertage.

Nach fast zwei Jahren auf Reisen durch die gesamte Welt sehnt sich Taylor verständlicherweise jetzt nach ihrer wohlverdienten Ruhe und Entspannung. Ein Insider plauderte bereits ganz offen gegenüber Us Weekly aus, wie die Künstlerin ihre Pause nutzen möchte. So plane sie, ganz besonders viel Zeit mit ihrem Liebsten zu verbringen. Die Quelle schilderte: "Taylor will zu Hause bleiben und mit Travis überwintern."

Getty Images Taylor Swift und Travis Kelce

MEGA Sängerin Taylor Swift und NFL-Star Travis Kelce

