Wegen Waldbrand vermisst: Dick Van Dykes Katze ist wohlauf

Aufgrund der großflächigen Brände, die in Malibu gewütet hatten, musste Dick Van Dyke (99) mit seiner Frau Arlene aus seiner Villa evakuiert werden. Dabei riss sein geliebter Kater Bobo aus und versetzte den Musical-Star ganz schön in Sorge. Jetzt hat sich die Hollywood-Legende mit einem freudigen Update gemeldet: Bobo ist nach Hause gekommen. Auf Facebook teilte Dick mit: "Wir haben Bobo sofort gefunden, als wir in unser Haus zurückgekehrt sind. Viele Leute haben sich für sein Verschwinden interessiert und es wurde sogar der Tierschutz eingeschaltet. Aber glücklicherweise war er ganz leicht zu finden und ist vollkommen unverletzt."

Das Feuer versetzte den Schauspieler ganz schön in Schrecken – und das nicht nur, weil er sich um das Wohlbefinden seines Katers sorgte. Kurz nachdem er und seine Ehefrau den Flammen entwischt waren, gab er ein Interview in der "Today Show" und erzählte: "Das Feuer arbeitete sich den Hang hinunter, das konnte man sehen. Und, oh mein Gott, wir sind schnell da weg. Ich versuchte, zum Auto zu kriechen, ich war erschöpft, ich konnte nicht mehr aufstehen." Drei seiner Nachbarn haben ihn von seinem Grundstück getragen, bevor sie zurückkehrten, um ein kleineres Feuer in seinem Gästehaus zu löschen.

Mit der Rückkehr seines Katers hat Dick gleich zwei Gründe zu feiern – am 13. Dezember hat er nämlich auch seinen 99. Geburtstag erreicht! In den vergangenen Monaten sorgten sich seine Fans immer mal wieder um den "Mary Poppins"-Star, da er aufgrund seiner Gesundheit einige seiner Auftritte absagen musste. Doch im Interview mit Forbes erzählte er stolz, dass er immer noch auf Achse sei. "Ich würde jedem, der alt wird, raten, die Beine in die Hand zu nehmen, wenn man sich fortbewegen will. Wir versuchen, ins Fitnessstudio zu gehen und ein bisschen leichtes Gewichtstraining zu machen und so weiter. Ich glaube, das ist es – in Bewegung bleiben", gab er damals preis.

Getty Images Dick Van Dyke, Schauspieler

Getty Images Dick Van Dyke, Juni 2024

