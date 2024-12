Will Smith dementiert angebliche Freundschaft mit P. Diddy

Will Smith (56) behauptet, dass er sich nie mit dem in Ungnade gefallenen P. Diddy (55) angefreundet hat. Der Schauspieler stand am Donnerstag im Observatory North Park in San Diego auf der Bühne und äußerte sich vor dem Publikum über all die viralen Memes und Clips, welche von seiner vermeintlich engen Beziehung zu dem Rapper handeln. In einem Video des Auftritts, welches TMZ vorliegt, betont Will die Schwierigkeit, Wahrheit und Lüge zu unterscheiden. Dann spricht er Klartext: "Ich habe nichts mit [P. Diddy] zu tun, also könnt ihr alle mit den Memes aufhören."

Der Filmstar betont des Weiteren, dass er noch nie an einer der verrufenen "Freak-Off"-Partys des angeklagten Superstars teilgenommen habe. Zudem macht Will einen geschmacklosen Witz darüber, dass er wohl kein Fan von Babyöl sei. Damit spielt er auf den entsetzlichen Fund der Bundespolizei an. Diese habe zuletzt unzählige Flaschen davon in P. Diddys Residenzen entdeckt. Obwohl der "Bad Boys"-Star die Freundschaft vehement leugnet, existieren zahlreiche Aufnahmen, die sie lächelnd zusammen zeigen. Laut Will wäre das alles aber nur für die Kameras gespielt gewesen.

Der US-Amerikaner ist nicht der einzige Star, der in der Öffentlichkeit kein gutes Haar an dem Rap-Mogul lässt. Ebenfalls Jennifer Lopez (55), die von 1999 bis 2001 eine Beziehung mit dem Musiker führte, äußerte sich in der Vergangenheit kritisch zu ihm. Im Gespräch mit Vanity Fair im Jahr 2011 nannte sie ihre Romanze mit dem Musikproduzenten "keine schöne Zeit" in ihrem Leben. Zudem verriet sie völlig offen: "Es war beängstigend und wir haben uns [vor dem endgültigen Beziehungsende] viele Male getrennt, kamen wieder zusammen und trennten uns wieder."

Getty Images Will Smith und P. Diddy, Juni 2008

Getty Images Jennifer Lopez und P. Diddy, September 2000

