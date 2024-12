Bella Hadid beeindruckt mit coolem Look im Western-Chic

Aus Bella Hadid (28) ist mittlerweile ein echtes Cowgirl geworden. Das beweist sie jetzt mit einem besonders stylishen Auftritt in New York City. Die Laufstegschönheit wurde in Manhattan beim Verlassen des Bowery Hotels in einem hellbraunen, kurzen Trenchcoat und der farblich passenden Hose fotografiert. Beides schien aus einer Art Wildlederimitat zu bestehen. Dazu kombinierte sie eine coole, ovale Brille, spitze Pumps und ein strahlendes Lächeln. Womöglich hat Bella sich bei dem feschen Westernlook von ihrem Fernsehauftritt in der Neo-Westernserie "Yellowstone" inspirieren lassen – darin durfte sie in der zweiten Hälfte der fünften Staffel nämlich eine Gastrolle spielen und begeisterte die Fans.

In "Yellowstone" konnte Bella aber nicht nur ihre schauspielerischen Fähigkeiten unter Beweis stellen, sondern auch ihr Talent als Reiterin. In der Rolle der Sadie spielt die 28-Jährige die Freundin des Cowboys und Pferdetrainers Travis Wheatley (Taylor Sheridan) aus Texas. Als Protagonistin Beth (Kelly Reilly, 47) in den Lone Star State reist, um Travis zu sprechen, trifft sie auf Sadie, die ihr die Tür öffnet. Im Laufe der Folge darf sich auch Bella selbst in den Sattel schwingen – sie ist nämlich begeisterte Westernreiterin und nimmt ihre Fans auch im Netz immer wieder mit zu den Turnieren, die sie regelmäßig bestreitet.

Auch privat scheint Bella sich mittlerweile das Leben im Country-Stil angeeignet zu haben. Seit geraumer Zeit ist sie mit dem professionellen Westernreiter Adan Banuelos zusammen. Für ihren Liebsten zog sie sogar nach Texas, wo Adan eine Pferderanch betreibt. Und das Landleben bekommt der US-Amerikanerin offenbar richtig gut. Auf Instagram zeigte sie ihren Followern schon mehrfach, wie idyllisch es auf ihrer kleinen Farm ist. Romantische Schnappschüsse zeigen das Paar unter anderem bei einem gemeinsamen Ausritt bei Sonnenuntergang oder Bella beim Tagebuchschreiben in der freien Natur.

Instagram / ab_performancehorses Bella Hadid bei einem Reitwettbewerb in Texas

Instagram / bellahadid Bella Hadid, Model

