Cowgirl-Alarm: So idyllisch lebt Bella Hadid auf ihrer Farm

Bella Hadid (28) scheint ihr Glück gefunden zu haben – und das fernab vom Trubel Hollywoods. Das Supermodel zeigt sich schon seit einigen Monaten total verliebt und zufrieden im Netz. Und ihr neuster Beitrag auf Instagram lässt die Herzen eines jeden Cowgirls höher schlagen – denn zwischen Schnappschüssen ihrer Farm und den vielen Pferden findet man auch einige ziemlich intime Bilder. Ein ganz besonders süßes Foto zeigt die Fashionista mit ihrem Lover Adan Banuelos (36). Die beiden sitzen auf den Rücken ihrer Pferde und geben sich einen innigen Schmatzer. Dabei hat Bella einen Arm um die Schultern des Reitlehrers gelegt und zieht ihn fest an sich. Ein weiteres Bild zeigt die beiden von hinten: Hand in Hand laufen sie eine Treppe hinunter. Ein anderes zeigt die beiden gemeinsam bei einem Ausritt.

Die idyllischen Eindrücke von Bellas Alltag bringen ihre Fans ganz schön ins Schwärmen. "Ich liebe es, dich so leuchten zu sehen! Du wirkst so glücklich", schreibt ein Anhänger in der Kommentarspalte, während andere User meinen: "Ich finde es so schön, dass du deine Tage jetzt so genießt" und "Du verdienst all diese Glückseligkeit! Deine Schönheit strahlt richtig!" Dabei haben viele ihrer Supporter noch eine ganz andere Bella in Erinnerung. Denn vor etwa einem halben Jahr gab sie ein Interview mit Allure und bestätigte ihren Rückzug aus der Modelwelt. Sie erklärte damals, dass ihr das Modeln nicht gutgetan habe und sie auf die Dauer ausgelaugt habe. Schon zu der Zeit meinte sie: "Wenn mich jetzt jemand auf Fotos sieht und sagt, ich sehe glücklich aus, dann bin ich es wirklich. Ich fühle mich besser, meine schlechten Tage waren früher meine guten Tage."

Bella und Adan haben ihre Beziehung zu Beginn geheim gehalten. Erst Anfang des Jahres wurden die beiden bei einem Reit-Event gesichtet und entzündeten damit die Gerüchteküche. Als die Schwester von Gigi Hadid (29) dann auch noch ein Haus in Texas kaufte – das ganz zufälligerweise in der Nähe von Adans Anwesen liegt – war es praktisch offiziell. Seitdem werden die beiden immer wieder zusammen auf Dates erwischt und besuchen gemeinsam Reitturniere und Pferdeevents. Die Liebe zum Reitsport sei es auch, was die beiden verbindet. Wie ein Insider gegenüber der Us Weekly ausplauderte: "Sie liebt es, Adan bei seinen Rodeos zu unterstützen und könnte nicht darauf stolzer sein, an seiner Seite zu sein."

Instagram / bellahadid Adan Banuelos und Bella Hadid, 2024

Getty Images Adan Banuelos und Bella Hadid, 2024

