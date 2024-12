Ben Affleck blockiert alle Meldungen über Ex Jennifer Lopez

Die wiedergefundene Liebe von Schauspieler Ben Affleck (52) und Jennifer Lopez (55) war nicht von Dauer: Im August dieses Jahres reichte die "On the Floor"-Interpretin nach zwei Jahren Ehe die Scheidung ein. Der Filmstar möchte seither offenbar möglichst wenig mit seiner Ex zu tun haben. Wie eine Quelle nun gegenüber Daily Mail verrät, hat er dafür besondere Maßnahmen ergriffen: "Er meidet die sozialen Medien und klickt nichts an, was mit ihr zu tun hat. In der Tat hat er einen J.Lo-Filter auf seinem Handy, sodass der Browser nichts zulässt, was ihren Namen enthält."

Dem Insider zufolge blockiert Ben also mithilfe eines speziellen Filters auf seinem Telefon alle Nachrichten, die rund um die Sängerin und die Trennung der zwei Stars erscheinen. Er habe wohl allgemein "kein Interesse" an dem, was Jennifer über ihren zweiten Beziehungsversuch zu sagen hat. Der 52-Jährige geht offenbar inzwischen sogar so weit, dass er so wenig wie möglich im Internet aktiv ist und auch weiterhin konsequent Stillschweigen über die Trennung bewahren möchte.

Nicht nur der einst verliebte Ben distanziert sich zunehmend von J.Lo, sondern auch seine vorherige Ex-Frau Jennifer Garner (52). Sie war mit ihm von 2005 bis 2015 verheiratet und versuchte anfangs noch, neutral zu bleiben. Jennifer riet den beiden sogar zu einer Paartherapie, aber mittlerweile habe sie erkannt, wie die Künstlerin wirklich sei. Einige Insider berichteten laut OK!, dass sie sich von ihr manipuliert gefühlt habe und daraufhin entschied, Abstand zu halten.

Anzeige Anzeige

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Lopez, Februar 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Jennifer Garner, September 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige