Darum ging Selena Gomez Ariana Grande aus dem Weg

Selena Gomez (32) hat zugegeben, dass sie es einmal vermied, Ariana Grande (31) anzusprechen, um sie nicht zu stören. Obwohl die Sängerin und Schauspielerin seit fast zwei Jahrzehnten im Rampenlicht steht, fühlt sie sich immer noch etwas unbeholfen im Umgang mit anderen Prominenten. "Ich möchte die Leute nie belästigen", erzählte Selena in einem Gespräch mit Saoirse Ronan (30) für die Variety-Serie "Actors on Actors". Bei einer Veranstaltung, an der beide teilnahmen, überlegte sie einmal, die 31-Jährige anzusprechen, entschied sich aber dagegen: "Ariana war im anderen Raum, und ich dachte: 'Ich würde gern Hallo sagen, aber ich will sie nicht stören, weil ich weiß, wie das Leben sein kann.'"

Trotz dieser verpassten Gelegenheit sind Selena und Ariana im wirklichen Leben befreundet. Als die Golden-Globe-Nominierungen bekannt gegeben wurden, freute sich Selena sehr, Arianas Namen neben ihrem eigenen zu sehen. "Oh mein Gott! Ari!", rief sie begeistert in einer Instagram-Story. Selena erhielt zwei Nominierungen für ihre Rollen in "Emilia Pérez" und "Only Murders in the Building", während Ariana für ihre Darstellung der Glinda in Wicked erstmals nominiert wurde. Einen Tag später saßen die beiden gemeinsam beim Academy Women's Luncheon in Los Angeles, wo Ariana in einem Interview mit Variety sagte: "Ich respektiere sie so sehr und habe sie schon immer bewundert."

Die beiden Künstlerinnen begannen ihre Karrieren auf ähnlichen Wegen. Selena beim Disney Channel und Ariana bei Nickelodeon. Das geschah noch bevor sie mit ihrer Musik weltberühmt wurden. In jüngster Zeit konzentriert sich Selena verstärkt auf die Schauspielerei und scherzte zudem im Interview, sie sei "ein bisschen zu alt für das Popstar-Leben". Sie fügte hinzu: "Ich bin wirklich glücklich, in dieser neuen Ära meines Lebens zu sein, und freue mich auf das, was kommt, denn in vielerlei Hinsicht ist es erst der Anfang für mich." Ihre Leidenschaft für Musik bleibt jedoch bestehen, nicht zuletzt dank ihrer Beziehung zum Musikproduzenten Benny Blanco (36), durch den sie "immer Musik in ihrem Leben haben wird", wie sie betonte.

Anzeige Anzeige

Getty Images Selena Gomez im November 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / selenagomez Selena Gomez und Benny Blanco kuscheln auf einem Selfie, Instagram, 2024

Anzeige Anzeige