Das schätzen Chris Broy und Bella am meisten aneinander

Chris Broy (35) und seine Freundin Bella machen immer wieder deutlich, wie glücklich sie zusammen sind. Am Rande der Reality Awards erzählte der ehemalige Das Sommerhaus der Stars-Kandidat im Promiflash-Interview, was er an seiner Herzensdame besonders liebt. "Ich schätze einfach, dass sie sehr loyal ist. Sie ist sehr, sehr loyal und ehrlich. Sie steht mir bei und hilft mir bei allem. Sie ist sehr lustig. Sie sieht einfach wunderschön aus", zählt der Realitystar auf und schwärmt: "Ich liebe alles an ihr."

Bella ist bei diesen Worten hin und weg. Auch die einstige Love Fool-Teilnehmerin hat einige Eigenschaften parat, die sie an Chris besonders schätzt. Im Gespräch mit Promiflash betont die Influencerin total happy: "Ich liebe das Gleiche an Chris. Er ist lustig. Er ist immer für mich da, was mir auch sehr wichtig ist. Ich weiß, ich kann mich auf ihn verlassen. Die Zeit ist einfach superschön zusammen."

Chris und Bella machten ihre Beziehung Anfang Oktober offiziell. Seitdem durften sie schon einige große Meilensteine feiern. Unter anderem tragen die beiden jeweils ein Partnertattoo auf der Haut. Außerdem ziehen der ehemalige Kampf der Realitystars-Kandidat und seine Freundin im Moment zusammen. Das Paar baut sich gemeinsam eine Zukunft in Chris' Wohnung in Köln auf.

Instagram / chris_broy Chris Broy, Realitystar

Instagram / chris_broy Chris Broy mit seiner Freundin Bella

