Das ging flott: Chris Broy zieht mit Freundin Bella zusammen

Chris Broy (35) und seine Freundin Bella wagen bereits den nächsten großen Schritt in ihrer Beziehung! Der ehemalige Kampf der Realitystars-Kandidat und die Love Fool-Teilnehmerin planen, schon bald unter einem Dach zu wohnen. "Wir sind ziemlich schnell jetzt dabei, zusammenzuziehen", verriet Chris am Rande der Reality Awards im Promiflash-Interview und fügte hinzu: "Wir sind dabei, ihre Sachen zu mir nach Köln zu holen." Das Pärchen baut sich seine gemeinsame Zukunft also in Chris' Wohnung auf.

Neben Bellas Umzug haben die beiden aber auch schon über andere große Themen gesprochen. "Natürlich reden wir auch schon über Verlobung, Hochzeit et cetera, über Kinder haben wir auch schon gequatscht", zählte Chris gegenüber Promiflash auf. Sie haben also bereits "grundlegende Sachen, die für eine Beziehung wichtig sind" besprochen. Doch damit wollen sie sich erst einmal Zeit lassen, wie Bella hinzufügte: "Aber es hat alles seine Zeit. Ich bin ja auch noch sehr jung, deswegen stresse ich mich da nicht."

Chris und Bella machten ihre Beziehung im Oktober offiziell. Auf ihren Social-Media-Profilen erzählten sie ihren Fans zu diesem Zeitpunkt von ihrer Liebe. Seitdem feierten sie in ihrer jungen Beziehung schon so einige Meilensteine: Die beiden haben sich beispielsweise nicht nur Partnertattoos stechen lassen, sondern standen auch schon gemeinsam auf dem roten Teppich.

Instagram / chris_broy Chris Broy und seine Freundin Bella, Oktober 2024

Promiflash Chris Broy und seine Freundin Bella

