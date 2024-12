Deshalb endet "Squid Game" schon nach der dritten Staffel

Der Schöpfer von Squid Game, Hwang Dong-hyuk, hat angekündigt, dass die erfolgreiche Netflix-Serie nach der dritten Staffel enden wird. In einem aktuellen Interview mit Entertainment Weekly erklärte er, dass die Geschichte nach der dritten Staffel ihren Abschluss finden soll. Im Gespräch mit dem Magazin erläuterte Hwang seine Entscheidung: "Ich wollte die Geschichte erzählen, was mit Gi-hun passiert, nachdem wir ihn am Ende von Staffel eins verlassen haben, und was er tut, was für Aktionen er unternimmt, um diesen Spielen ein Ende zu setzen", betonte er. Fans weltweit erfahren somit, dass nach der bereits bestätigten zweiten Staffel noch eine dritte und finale Staffel folgen wird.

Zudem erklärte er weiter: "Als Schöpfer, Autor und Regisseur war es quasi meine Mission oder meine Rolle, diese Geschichte weiterzuerzählen. Und ich wollte all die Liebe, die wir auf die eine oder andere Weise erhalten haben, zurückzahlen." Die erste Staffel der Serie brach zahlreiche Rekorde und wurde zum globalen Phänomen, weshalb die Erwartungen an die kommenden Staffeln hoch sind.

Dabei war lange Zeit nicht klar, ob es überhaupt eine zweite Staffel geben würde. Auch die Darsteller wurden damals im Dunkeln über die Zukunft der Show gelassen, wie der Hauptdarsteller Lee Jung-jae (51) im vergangenen Monat gegenüber Bild ausplauderte: "Mir war nicht klar, ob es eine zweite Staffel geben würde. Ich hatte den Regisseur oft danach gefragt, aber er meinte immer, dass es nur die erste Staffel gebe und keine Pläne für eine Fortsetzung. Das hat er ständig wiederholt." Für ihn grenzte es damals an "ein Wunder", dass doch noch eine Fortsetzung kommen sollte.

Hwang Dong-hyuk im Dezember 2024

Lee Jung-jae, Schauspieler

