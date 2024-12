Ein Freund meint: Liam Payne war kurz vor Sturz "glücklich"

Nahezu täglich werden neue Details über die Umstände von Liam Paynes (✝31) Tod bekannt. In einer TMZ-Dokumentation ergreift nun ein Freund des One Direction-Stars das Wort und erinnert sich an die letzten Momente des Sängers. Eine halbe Stunde, bevor Liam vom Balkon fiel, habe Roger Nores seinen Freund noch gesehen. "Er war völlig ausgeglichen, unterhielt sich mit allen, hatte Spaß, lachte – also nichts Ungewöhnliches", berichtet er. Der Musiker soll zudem "glücklich" und "munter" gewirkt haben.

Rogers Aussagen passen nicht mit den Behauptungen zusammen, Liam sei vor seinem Tod betrunken gewesen und habe im Hotel Unruhe gestiftet. Vor wenigen Tagen berichtete der argentinische Nachrichtensender Todo Noticias, der 31-Jährige habe einen Hotelmitarbeiter immer wieder nach alkoholischen Getränken und bewusstseinsverändernden Substanzen gefragt. Als der Angestellte Liams Forderungen nicht nachkam, soll Letzterer den Hotelmitarbeiter beleidigt haben.

Roger wirft dem Hotel, in dem Liam ums Leben kam, schwere Versäumnisse vor. Aus Gerichtsunterlagen, die TMZ vorliegen, ging hervor: "Ein weltberühmter Gast mit offensichtlichen Anzeichen einer Drogenkrise war hier untergebracht, und sie haben nicht einmal versucht, ihre Pflichtversäumnisse auszugleichen." Roger finde, das Hotel habe keine Hilfe geleistet. Der Manager der Einrichtung soll gewusst haben, dass der Musiker tagelang unter Alkohol- und Drogeneinfluss gestanden habe. Dennoch handelte er nicht.

Anzeige Anzeige

Getty Images Liam Payne am 20. Januar 2023 in Dubai bei einer Eröffnung eines Ultra-Luxus-Resorts

Anzeige Anzeige

Getty Images Liam Payne, August 2018

Anzeige Anzeige