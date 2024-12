Hotelmitarbeiter beschuldigt Liam Payne der Beleidigung

Liam Payne (✝31), der ehemalige One Direction-Star, ist im Oktober unter tragischen Umständen in einem Hotel in Buenos Aires ums Leben gekommen. Wie der argentinische Nachrichtensender Todo Noticias jetzt berichtet, soll er vor Ort einen Hotelangestellten immer wieder nach alkoholischen Getränken und Kokain gefragt haben. Der Servicemitarbeiter gab an, dass er von dem Musiker unter anderem bedrängt wurde, als er ihm einen Obstteller aufs Zimmer bringen wollte. Er habe dessen Bitte um Hilfe bei der Drogenbeschaffung abgelehnt, woraufhin er seinen Schilderungen zufolge von dem Popstar verbal beleidigt wurde. Diese kuriose Szene habe sich nur wenige Stunden vor Liams tödlichem Sturz vom Balkon seines Hotelzimmers abgespielt.

Außerdem bestätigte der Hotelangestellte laut dem Sender die bereits publik gewordene Tatsache, dass der Sänger vor seinem Tod die Dienste von zwei Escortdamen in Anspruch genommen habe. Er berichtete, mit den Frauen nach ihrem Besuch bei Liam in der Lobby gesprochen zu haben, wo sie ihm offenbarten, dass dieser ihnen knapp 5.000 Euro für ihre Dienste schulde. Von der Höhe der Summe sei er zwar überrascht gewesen, habe dem Briten aber dennoch geholfen, sich mit den argentinischen Frauen zu verständigen.

Während immer wieder neue Erkenntnisse rund um die letzten Stunden des 31-Jährigen die Schlagzeilen bestimmen, erinnern sich Fans an Liam als leidenschaftlichen Künstler, der die Musik liebte. Seine Band One Direction erlangte weltweit Berühmtheit und prägte die Popmusikszene anhaltend. Abseits der Bühne sah sich Liam vor seinem Tod einigen persönlichen Herausforderungen gegenüber, galt aber weiterhin als aufstrebender Musiker, der versuchte, ein neues Kapitel in seinem Leben aufzuschlagen. Sein tragischer Tod hinterlässt eine große, trauernde Fangemeinde und viele bisher unbeantwortete Fragen.

Getty Images Liam Payne im August 2018

Getty Images Harry Styles, Zayn Malik, Niall Horan, Louis Tomlinson und Liam Payne, Mitglieder von One Direction