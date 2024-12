Ellen DeGeneres ehrt Stephen "tWitch" Boss an Todestag

Am 13. Dezember beging Stephen "tWitch" Boss (✝40) Suizid und hinterließ seine Ehefrau Allison Holker (36) und ihre drei gemeinsamen Kinder. Anlässlich des zweiten Todestages des Choreografen gedenkt ihm auch seine langjährige Freundin Ellen DeGeneres (66). Zu einem Foto eines Feldes mit Bäumen schreibt die ehemalige Fernsehmoderatorin auf Instagram: "Wo immer ich bin, ich fühle dich bei mir. Ich liebe dich, tWitch." Die beiden kennen sich aus ihrer gemeinsamen Zeit bei Ellens gleichnamiger Show.

Wie eng Ellen und Stephen miteinander befreundet waren, machte die 66-Jährige auch schon am Geburtstag ihres verstorbenen Kumpels deutlich. "Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, tWitch. Ich vermisse dich jeden Tag", schrieb sie im September zu einem Foto auf der Social-Media-Plattform, auf dem sich die beiden auf der Bühne ihrer Talkshow umarmen.

Auch Allison ehrte ihren Mann an seinem Todestag. Zu einem Schnappschuss mit ihren Kindern schrieb sie die liebevollen Worte: "Unser Engel tWitch passt auf uns auf und beschützt uns. Du bist immer in unseren Herzen und wir werden dich immer lieben. Wir vermissen dich, Stephen. Zwei Jahre ohne dich, aber du bist immer in unseren Gedanken. Wir lieben dich."

Alberto E. Rodriguez / Getty Images Stephen "tWitch" Boss, DJ

Instagram / allisonholker Allison Holker und Stephen "tWitch" Boss mit ihren gemeinsamen Kindern

