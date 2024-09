Ellen DeGeneres ehrt DJ tWitch (†40) an seinem Geburtstag

Stephen "tWitch" Boss (✝40) verstarb vor knapp zwei Jahren auf tragische Weise. An seinem Geburtstag zollt ihm nun Ellen DeGeneres (66) auf Instagram Tribut. Mit einem Foto der beiden aus ihrer gemeinsamen Zeit bei "The Ellen Show" erinnert die Moderatorin an den langjährigen DJ. Der Schnappschuss zeigt, wie sich die beiden auf der Bühne ihrer Talkshow umarmen. Die Blondine hat ihre Hände auf das Gesicht des Tänzers gelegt und lächelt ihn glücklich an. Zu dem Bild schreibt sie: "Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, tWitch. Ich vermisse dich jeden Tag."

tWitch war seit 2014 der beliebte DJ in Ellens Show und wurde 2020 sogar zum ausführenden Produzenten ernannt. Er war nicht nur ein fester Bestandteil der Sendung, sondern auch ein enger Vertrauter der Komikerin. Nach seinem Tod im Dezember 2022 teilte die Ehefrau von Portia de Rossi (51) eine rührende Widmung im Netz: "Ich bin untröstlich. tWitch war pure Liebe und Licht." Der Choreograf sei für sie wie ein Familienmitglied gewesen. "Ich habe ihn von ganzem Herzen geliebt. Ich werde ihn vermissen. Bitte sendet eure Liebe und Unterstützung an Allison und ihre wunderbaren Kinder – Weslie, Maddox und Zaia", erklärte die Talkmasterin damals.

tWitchs Witwe Allison Holker (36) machte nach dem Tod ihres Mannes eine schwere Zeit durch. Zu Gast im Podcast "The Viall Files" berichtete sie Anfang des Jahres, wer ihr währenddessen immer zur Seite stand: "Ellen war eine riesige Unterstützung für mich", berichtete die Tänzerin und fügte hinzu: "Sie hatte immer weise Worte für mich, und ich weiß, dass sie ihn ebenso geliebt hat wie ich."

Getty Images Ellen DeGeneres bei den Golden Globe Awards 2020

Getty Images Allison Holker mit Ehemann Stephen "tWitch" Boss im Januar 2018