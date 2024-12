In diesen Kollegen war Bollywood-Star Kajol früher verknallt

Die beliebte indische Schauspielerin Kajol (50) ist bereits seit 1999 mit ihrem Ehemann Ajay Devgn verheiratet und bekam mit ihm zwei gemeinsame Kinder. Vor dieser Beziehung hatte sie aber durchaus Interesse an einem anderen Mann aus der Unterhaltungsbranche. In einem Video von Colors TV spielte die Bollywood-Bekanntheit mit ihrem guten Freund Karan Johar ein Spiel, bei welchem die beiden Stars einige Fragen zu ihrem Gegenüber beantworten mussten. Karan sollte enthüllen, wer Kajols Schwarm in Bollywood war - natürlich abgesehen von Ajay. Der Regisseur schrieb auf seine Schiefertafel als Antwort: "Akshay Kumar." Darüber lachte die Darstellerin und schien keine Einwände zu haben.

Zuvor hatte Karan schon in der "Kapil Sharma Show" verraten, dass er und die 50-Jährige in der Vergangenheit einige witzige Erlebnisse im Zusammenhang mit ihrer Schwärmerei für Akshay hatten. So half er ihr während der Premiere des Films "Henna" 1991 in Mumbai nach ihrem heimlichen Helden Ausschau zu halten. Er erinnerte sich: "Während der gesamten Premiere suchte Kajol nach Akshay Kumar und ich war ihre Unterstützung." Die zwei gehören bereits seit den 90er-Jahren zu den beliebtesten Schauspielern in der indischen Filmbranche. Sie arbeiteten bisher jedoch nur in "Yeh Dillagi" zusammen, der bereits 1994 in die Kinos kam.

Kajol entwickelte sich im Laufe der Jahre an der Seite eines anderen Superstars zu einer wahren Berühmtheit: Sie und Shah Rukh Khan (59) zählen bis heute zu einem der erfolgreichsten Leinwandpaare von Bollywood. Zwar sind sie inzwischen richtig gute Freunde geworden, doch zu Beginn hielt sich die Sympathie füreinander in Grenzen. In einem Interview mit ABP News erinnerten sich die zwei an ihr erstes Treffen 1993 beim Dreh für "Baazigar". Am Set war Shah Rukh sehr genervt von ihrer lauten, quirligen Art am frühen Morgen und meinte: "Das einzige Geräusch überhaupt war Kajol!"

