Katie Price parkt illegal auf Behindertenparkplatz

Katie Price (46) und ihr Freund John Joe Slater wurden am Freitag dabei beobachtet, wie sie illegal auf einem Behindertenparkplatz in Northwich parkten, nachdem sie das Memorial Court Theatre verlassen hatten. Ohne einen gültigen Parkausweis stellten sie ihren schwarzen Geländewagen auf dem Behindertenstellplatz ab. Um die Gebühr von rund 1,80 Euro im nahegelegenen Parkhaus zu sparen, entschieden sich die beiden für den verbotenen Parkplatz, wie Daily Mail schreibt. Trotz des regnerischen Wetters verließ Katie das Gebäude, in dem sie ihr Pantomime-Debüt in der Weihnachtsshow "Cinderella" feiert, in grauer Winterjacke, Jogginghose und Turnschuhen.

Es ist nicht das erste Mal, dass Katie wegen Verkehrsverstößen auffällt. Bereits im Mai erhielt sie einen Strafzettel, als sie in London ohne gültigen Parkschein parkte, während sie eine Folge ihres Podcasts "The Katie Price Show" aufnahm. Im März wurde sie zu einer Geldstrafe von rund 1.000 Euro verurteilt, nachdem sie ohne Führerschein und Versicherung gefahren war. Bei einem Vorfall im Jahr 2021 verursachte sie einen Unfall mit ihrem BMW, wofür sie eine 16-wöchige Bewährungsstrafe erhielt. Katie hat mittlerweile mehrere Fahrverbote erhalten, und Kritiker werfen ihr vor, aus ihren Fehlern nicht zu lernen. John Scruby von der Kampagne gegen Alkohol am Steuer erklärte gegenüber MailOnline: "Das ist absolut lächerlich."

Trotz dieser Schwierigkeiten steht Katie derzeit gemeinsam mit ihrer besten Freundin Kerry Katona (44) auf der Bühne und spielt in der Pantomime "Cinderella", die bis zum 20. Dezember läuft. Abseits der Bühne planen Katie und Kerry sogar, sich gemeinsame Tattoos stechen zu lassen, nachdem Kerry sich kürzlich nach sechs Jahren von ihrem Verlobten Ryan (59) getrennt hat. Kerry verriet, dass ihre älteste Tochter Molly, die sie mit ihrem Ex-Mann Brian McFadden (44) hat, ihnen die Tattoos stechen wird. Katie, die Mutter von fünf Kindern ist, konzentriert sich nun trotz aller Turbulenzen weiter auf ihre persönlichen Beziehungen und Projekte.

Anzeige Anzeige

Instagram / katieprice JJ Slater und Katie Price im März 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Kerry Katona, Sängerin

Anzeige Anzeige

Anzeige