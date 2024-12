Kind und Job: Haben Lisa Marie Straube und Akka eine Nanny?

Lisa Marie Straube (23) und Furkan Akkaya (23), kurz Akka, sind seit wenigen Wochen Eltern eines Sohnes. Zwar haben die beiden Realitystars keinen herkömmlichen Bürojob, aber sie sind dennoch durch Social Media eingebunden. Die beiden leben seit geraumer Zeit in Dubai, wo es nicht unüblich ist, eine Art Nanny zu engagieren, die den Familien unter die Arme greift. Im Promiflash-Interview verraten Lisa Marie und Akka nun, ob sie auch zwei helfende Hände zu Hause haben: "Wir machen das tatsächlich alleine. Also hier in Dubai haben ja viele auch so Nannys, die dabei helfen, aber da sehen wir jetzt noch nicht die Notwendigkeit."

Lisa Marie ist sich natürlich bewusst, dass sie und Akka beruflich gesehen ein großes Privileg haben. Als Influencer kann man nämlich von überall aus arbeiten und ist nicht an bestimmte Arbeitszeiten gebunden. "Aber da frage ich mich dann teilweise, wie die Leute das schaffen, wenn sie wirklich außerhalb arbeiten müssen", meint die frischgebackene Mama im Gespräch mit Promiflash. Lisa Marie sei dankbar dafür, was sie sich auf die Beine gestellt haben und somit die Möglichkeit hat, von zu Hause aus zu arbeiten.

Lisa Marie und Akka nahmen an der diesjährigen Staffel von Temptation Island V.I.P. teil und begeisterten die Zuschauer mit ihrem harmonischen Miteinander. Natürlich wollte Promiflash wissen, welches Geheimnis hinter ihrer innigen Liebe steckt. "Wir sind halt einfach auch beste Freunde. Also es ist nicht so, dass wir uns nur als Partner sehen. Wir reden halt über alles und teilen auch alles", plauderte die 23-Jährige aus.

Instagram / lisa.straube Furkan Akkaya und Lisa Marie Straube mit ihrem Sohn, Dezember 2024

Instagram / lisa.straube Furkan Akkaya und Lisa Marie Straube im Oktober 2024

