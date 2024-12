Kylie Jenner findet niedliche Überraschung von ihren Nichten

Kylie Jenner (27) ist nicht nur eine liebevolle Mutter, sondern auch noch Tante! Als die jüngste Schwester im Jenner-Kardashian-Clan steht sie ihren Nichten und Neffen anscheinend besonders nahe. In ihrer Story auf Instagram teilt das Model jetzt, dass Chicago West (6) und Dream Kardashian (8) – die Kids ihrer Geschwister Kim (44) und Rob Kardashian (37) – ihr zwei süße Überraschungen hinterlassen haben. In den Seitentüren ihres Autos findet die Unternehmerin zwei Zettel, auf denen jeweils in grüner Schrift steht: "Ich liebe dich so sehr, Tante Kylie!" Darunter haben Dream und Chicago ihre Namen gesetzt und die Nachrichten mit Herzchen versehen. Dream hat sogar noch dazu geschrieben: "Du bist so nett!"

Chicago hat ihren kleinen Liebesbrief noch mit bunten Zeichnungen von Eistüten verziert. Die Nachrichten rühren Kylie anscheinend sehr. Sie selbst schreibt zu den Fotos: "Das ist die beste Überraschung, wenn man auf dem Weg zur Arbeit ist!" Generell scheint Kylie gerade sehr auf ihre Familie eingestimmt zu sein. Erst vor Kurzem schwelgte sie anscheinend in Erinnerungen an ihre erste Schwangerschaft mit Töchterchen Stormi. Die spannende Zeit von damals hatte die Internetbekanntheit in einem Video festgehalten und zeigte die Aufnahmen vor wenigen Tagen ihrem nun schon sechs Jahre alten Spross, wie sie auf TikTok festhielt. Für Stormi schien das etwas sehr Besonderes zu sein, denn sie lauschte dem Video aufmerksam und mit einem breiten Lächeln im Gesicht.

Auch in Sachen Liebe scheint bei Kylie nach wie vor alles rundzulaufen. Seit über einem Jahr ist der The Kardashians-Star jetzt schon mit Schauspieler Timothée Chalamet (28) zusammen – doch die Öffentlichkeit bekommt die beiden nur selten zu Gesicht. Deswegen ist es umso aufregender, dass Kylie ihren Freund anscheinend bei seiner Filmpremiere für "A Complete Unknown" unterstützt hat! Auf dem roten Teppich war sie zwar nicht zu sehen, doch bei der After-Party sollen sie gemeinsam erschienen sein. Ein Insider berichtete E! News, dass die beiden dort heftig miteinander geturtelt haben.

Instagram / kyliejenner Brief von Dream Kardashian an Kylie Jenner

ActionPress Timothée Chalamet und Kylie Jenner bei den Golden Globes

