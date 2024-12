Lisa Marie Straube klärt auf, ob Emilio ein Schreibaby ist

Lisa Marie Straube (23) ist erst seit wenigen Wochen Mama eines Sohnes namens Emilio. Ihre Fans lässt die Influencerin regelmäßig an ihrem Alltag teilhaben. Vor Kurzem gab sie ein kleines Update über ihre Tage als Neumama und erzählte, dass Emilio zurzeit extrem viel nörgele. Promiflash wollte nun von Lisa Marie wissen, ob der kleine Mann ein eher ruhiges oder ein eher lautes Baby ist. "Ich würde grundsätzlich sagen, dass er ein sehr, sehr ruhiges Baby ist. Also auch wenn er nicht schläft, guckt er meistens nur in der Gegend herum und macht ab und an mal ein Geräusch."

Dennoch räumt Lisa Marie im weiteren Gespräch mit Promiflash ein, dass Emilio auch Phasen hat, in denen er wie am Spieß schreit. "Es gibt auch Tage, beziehungsweise so Phasen, in denen er dann wirklich durchgehend schreit", berichtet sie und fügt hinzu: "Egal was du machst, es hilft gar nichts. Wir haben schon alles ausprobiert." Im Großen und Ganzen sei Emilio allerdings ein wirklich entspanntes und ruhiges Baby.

Im vergangenen Monat legte Lisa Marie eine unangekündigte Social-Media-Pause ein. Ihre Fans wunderten sich anschließend, wieso sich die Temptation Island V.I.P.-Teilnehmerin nicht mehr im Netz meldete. "Die letzten Tage kommt nicht ganz so viel von Akka (23) und mir, weil Emilio es nicht für notwendig hält, nachts mal zu schlafen", erklärte sie nach wenigen Tagen. Allerdings sei sie sich bewusst, dass die ersten Wochen mit Baby eine große Herausforderung darstellen.

Instagram / lisa.straube Lisa Marie Straube, Furkan Akkaya und ihr Sohn im November 2024

Instagram / lisa.straube Lisa Marie Straube und Furkan Akkaya im Dezember 2024

