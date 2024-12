Machine Gun Kelly kehrt Hollywood nach Trennung den Rücken

Machine Gun Kelly (34) hat sich nach der Trennung von seiner Verlobten Megan Fox (38) dazu entschlossen, Hollywood eine Weile den Rücken zu kehren. Ein Insider verriet gegenüber Us Weekly, dass der Musiker Kalifornien verlassen hat. "Alles war in letzter Zeit sehr viel, und er fühlt sich sehr ängstlich, er möchte der ganzen Situation entkommen und an sich selbst arbeiten", so der Insider.

Doch die Situation ist kompliziert: Erst im November verkündete Megan, dass sie nach einer erlittenen Fehlgeburt erneut schwanger ist. Für sie wäre es das vierte Kind, da sie aus ihrer früheren Ehe mit Brian Austin Green (51) drei Söhne hat. MGK ist bereits Vater einer 15-jährigen Tochter namens Casie (15) aus einer vorherigen Beziehung mit Emma Cannon. Auf X äußerte sich MGK kürzlich selbst zu den Geschehnissen: "Ich ziehe mich in die Wüste zurück, um dieses Album von Grund auf neu zu starten. Bald werde ich wieder Vater, und es ist Zeit, mich neu zu fokussieren." Insider berichten, dass sie gehofft hatten, die erneute Schwangerschaft könnte das Paar möglicherweise wieder näher zusammenbringen.

Das Paar lernte sich am Set des Films "Midnight in the Switchgrass" kennen und verliebte sich schnell ineinander. Nachdem die beiden Stars 2022 ihre Verlobung feierten, legten sie ihre Beziehung jedoch immer wieder auf Eis. Erst im März betonte Megan in dem Podcast "Call Her Daddy", dass sie MGK als ihre "Zwillingsseele" betrachtet. Sie betonte: "Es wird immer ein Band zwischen uns geben, egal was passiert." Fans hoffen, dass die beiden auch dieses Mal wieder zueinander finden werden.

Getty Images Casie Colson Baker und Machine Gun Kelly im November 2021

ActionPress Megan Fox und Machine Gun Kelly

