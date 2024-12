Paulina Ljubas findet Walentinas Provokationen "peinlich"

Dass Paulina Ljubas (28) und Walentina Doronina (24) keine Freundinnen sind, ist spätestens seit ihrer gemeinsamen Teilnahme in der aktuellen Staffel von Germany Shore kein Geheimnis mehr. Mit ihrer neuesten Provokation schürt Walentina erneut Feuer: Ein Video aus ihrer gemeinsamen Zeit mit Tommy Pedroni (29) bei Are You The One, auf dem die beiden Realitystars wild knutschen. Genau der ist inzwischen mit Paulina zusammen – die lässt sich von dieser Provokation aber nicht irritieren. "Wenn du mich mit sowas provozieren willst, musst du echt früher aufstehen. Das Ding ist so alt wie deine letzte TV-Ausstrahlung", kontert die Köln 50667-Bekanntheit in ihrer Instagram-Story.

Paulinas Meinung steht fest: "Das ist selbst für dich peinlich." Die 28-Jährige ist der Meinung, dass Walentinas Aktionen ein Schrei nach Aufmerksamkeit sind. "Das Ding ist, ich verstehe das sogar. Wenn du nirgendwo mehr gebucht wirst. Die einzigen, die sich dir noch erbarmen, sind Paramount. Wo du jetzt alles gegeben hast – Arsch. Das letzte bisschen Ehre, den einzigen Mann, der dich auf unerklärliche Weise jemals geliebt hat [...]. Jetzt versuchst du es noch mit dem letzten Fünkchen Provokation", schießt Paulina gegen ihre Reality-Kollegin. Walentina kommt bei ihren Worten definitiv nicht gut weg: "Du bist einfach ein Fangirl und deine Verzweiflung rieche ich bis nach Nizza."

Was sagt Walentina dazu? Die zeigt sich von Paulinas Worten unbeeindruckt. "An Paulinas Stelle würde ich mir einfach mal Gedanken machen, dass mein Boy die ganze Zeit irgendwelche Sticheleien oder Scherze bei einem Mädel macht, mit der er mal was hatte [...]. Ich würde sowas nicht geil finden", erklärt sie ihr "witziges Reel" in ihrer Instagram-Story. Die Liste der Reality-TV-Stars, die nicht gut auf Walentina zu sprechen sind, wird länger und länger. Auch Emmy Russ (25) kann die Blondine überhaupt nicht riechen, ganz zu schweigen von ihrem Ex-Freund Can Kaplan. Der Zickenkrieg mit Hati Suarez endete sogar im Boxring von Fame Fighting.

Instagram / tommypedroni Paulina Ljubas und Tommy Pedroni, Realitystars

Instagram / walentinadoroninaofficial Walentina Doronina, Reality-TV-Star

