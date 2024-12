Robbie Williams legt flauschigen Auftritt bei Premiere hin

Robbie Williams (50) Biopic "Better Man" startet am 26. Dezember in den Kinos. Um Werbung für seinen neuen Streifen zu machen, zeigt sich der Sänger derzeit in vielen europäischen Städten – und präsentiert auf der Paris-Premiere jetzt einen ziemlich außergewöhnlichen Look! Angelehnt an den CGI-Affen, der ihn in dem Film repräsentiert, tritt er in einem riesigen, flauschigen Pelzmantel auf den roten Teppich und lässt sich gut gelaunt von den Fotografen ablichten. Darunter trägt er ein weißes Tanktop sowie eine schwarze Hose und rundet sein Outfit mit schwarzen Boots und einer dunklen Sonnenbrille ab.

"Better Man" handelt von der bewegenden Lebensgeschichte des ehemaligen Take That-Mitglieds, von seinen frühen Jahren und dem Erfolg in der Boyband bis hin zu seinen persönlichen Kämpfen und seiner Solokarriere. Im Film erscheint Robbie als computergenerierter Affe – und das auch aus einem ganz bestimmten Grund, wie er im Trailer deutlich machte. "Ich weiß, was ihr denkt. Was hat es mit dem Affen auf sich? Ich bin Robbie Williams. Ich bin einer der größten Popstars der Welt. Aber ich habe mich immer als etwas weniger entwickelt gesehen", erläuterte er und betonte, das Tier stehe für seine Unsicherheiten.

Der 50-Jährige arbeitete eine ganze Weile an seinem Lebensfilm: Die Produktion startete im Jahr 2021. Es dürfte daher niemanden überraschen, dass er sich nach der ersten Vorführung auf dem Toronto Film Festival ziemlich emotional zeigte. Wie Mirror berichtete, konnte Robbie seine Tränen nicht zurückhalten und bekam kaum ein Wort heraus, weil es ihn so mitnahm. "Jedes Mal, wenn ich versuchte aufzuhören, kam eine weitere Szene aus dem Film in meinem Kopf hoch", gestand der "Feel"-Interpret. Dabei seien es insbesondere Erinnerungen an Familienmitglieder, ehemalige Freundinnen und Momente, in denen er beinahe gestorben wäre, gewesen, die ihn überwältigt hatten.

Anzeige Anzeige

Getty Images Robbie Williams im Dezember 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Robbie Williams und Jonno Davies auf der "Better Man"-Premiere in Kanada, September 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige