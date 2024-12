So elegant zeigt sich Fürstin Charlène bei royalem Termin

Fürstin Charlène (46) von Monaco hat am Donnerstag alle Blicke auf sich gezogen! Die Frau von Fürst Albert II. (66) erschien zu einem wohltätigen Termin mit dem Roten Kreuz in einem besonders modischen Ensemble: Wie diese Bilder, die jetzt Hello! vorliegen, zeigen, trug die zweifache Mutter eine ärmellose, lang geschnittene khakifarbene Wolljacke über einem schwarzen Rollkragenkleid. Mit ihrem Pony präsentierte sie zudem eine frische Frisur für die festliche Jahreszeit. Zahlreiche Zuschauer in Monaco waren begeistert von Charlènes elegantem Auftritt und ihrem Engagement für soziale Projekte.

Auch die Accessoires stimmte Charlène perfekt auf den Look ab. Die 46-Jährige kombinierte ihr Outfit mit kniehohen schwarzen Lederstiefeln, die durch eine spitze Form, einen Blockabsatz und eine goldene Schnalle am Knöchel auffielen. Ein bedruckter flaschengrüner Schal und außergewöhnliche Roségold-Ohrringe mit schwarzen Perlen von Maison Tabbah rundeten ihren Look ab. Als Accessoires wählte sie auffällige Cat-Eye-Sonnenbrillen von Louis Vuitton sowie ihren Diamant-Verlobungsring.

In den vergangenen Wochen hat Charlène mit mehreren stilvollen Auftritten beeindruckt. Bei der Eröffnung des Weihnachtsmarktes in Monaco zeigte sie sich zusammen mit ihren neunjährigen Zwillingen Prinzessin Gabriella (10) und Prinz Jacques (10) in einer kurzen Lederjacke in warmem Zimtton, kombiniert mit passenden Stiefeln und dunklen Jeans. Die ehemalige Olympia-Schwimmerin, die seit ihrer Hochzeit mit Albert 2011 als Fürstin von Monaco tätig ist, demonstriert damit immer wieder ihr Gespür für modische Trends und setzt ihre Looks gekonnt in Szene.

Frederic Dides Fürstin Charlène bei der 2024 World Rugby Awards Zeremonie, November 2024

Instagram / palaisprincierdemonaco Fürst Albert II., Fürstin Charlène und ihre Kinder für ihre Weihnachtskarte, Dezember 2024

