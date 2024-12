So cool flaniert Fürstin Charlène über den Weihnachtsmarkt

Fürstin Charlène (46) begeistert die Royal-Fans erneut mit einem modischen Look! Wie diese neuen Fotos, die jetzt Hello! vorliegen, zeigen, schlenderte die Frau von Fürst Albert II. (66) am Freitagabend in einem stylishen Winteroutfit über einen Weihnachtsmarkt in Monaco. Zusammen mit ihren Zwillingen Prinz Jacques (9) und Prinzessin Gabriella (9) erstrahlte sie in einer kurzen braunen Lederjacke und perfekt sitzenden Schlaghose.

Auch die Outfits von Charlènes Kindern konnten sich sehen lassen! Jacques trug zu dem weihnachtlichen Ausflug eine kurze braune Lederjacke im Pilotenstil – Fellkragen inklusive. Seine Zwillingsschwester Gabriella kuschelte sich hingegen in einen langen Mantel in Lammfelloptik. Dazu kombinierte sie hohe braune Stiefel. Hand in Hand schlenderten sie mit ihrer Mutter über den festlich geschmückten Markt.

Vor wenigen Tagen sorgte das monegassische Fürstenpaar für eine weitere weihnachtliche Überraschung: Albert und Charlène veröffentlichten ihre diesjährige Weihnachtskarte. Auf der Grußkarte posiert die gesamte Familie in einem geschmückten Raum – inklusive Tannenbaum und Kamin. "Der Fürstenpalast freut sich, das Foto der Grußkarte der Fürstenfamilie mit Ihnen teilen zu können", hieß es dazu auf Instagram.

Anzeige Anzeige

Getty Images Fürst Albert II. seine Kinder und seine Frau Fürstin Charlène, Nationalfeiertag in Monaco 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / palaisprincierdemonaco Fürst Albert II., Fürstin Charlène und ihre Kinder für ihre Weihnachtskarte, Dezember 2024

Anzeige Anzeige