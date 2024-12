So kam es zum Treffen von Jason Derulo und Georgina Fleur

Ende November veröffentlichte Georgina Fleur (34) ein besonderes Selfie auf Social Media: Auf dem Schnappschuss posiert die ehemalige Dschungelcamp-Bewohnerin neben dem US-amerikanischen Popstar Jason Derulo (35). Im Promiflash-Interview erklärt die deutsche Influencerin jetzt, wie es zu dem außergewöhnlichen Treffen mit dem weltbekannten Star gekommen ist. "Ich war auf einem Event eingeladen in Dubai. Er war auch auf der Party – und da habe ich natürlich ein Foto mit ihm gemacht", erklärte die Mutter einer Tochter am Rande der Reality Awards.

Georgina posierte aber nicht ohne Grund mit Jason für das Foto – die einstige Bachelor-Kandidatin ist ein Fan des "Savage Love"-Interpreten. Im weiteren Gespräch mit Promiflash betonte sie: "Ich finde ihn super. Er ist ein richtig cooler Typ. Es war ein lustiger Abend." Der leidenschaftliche Tänzer und Songwriter konnte mit Hits wie "Whatcha Say", "Wiggle" und Co. schon zahlreiche internationale Erfolge feiern. Insgesamt hat er im Laufe seiner Karriere bislang fünf Studioalben veröffentlicht, für die er für zahlreiche Preise nominiert wurde.

Neben dem Treffen mit Jason gab es in Georginas Leben im Jahr 2024 noch viele weitere Highlights. Sie geht sogar so weit und beschreibt die vergangenen zwölf Monate als "das beste Jahr" ihres Lebens. Aber welche großen Meilensteine hat sie gefeiert? "Ich bin erst mal Dschungelkönigin der Legenden geworden. Ich stehe auf eigenen Beinen, lebe im Ausland. Meine Tochter geht jetzt in den Kindergarten, ist selbstständig. Irgendwie meistere ich das alles ganz toll und bin superstolz auf mich", zählte Georgina auf.

Instagram / georginafleur.tv Georgina Fleur, Oktober 2024

RTL+ Georgina Fleur, Dschungelkönigin

