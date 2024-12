Taylor Swift bricht Rekord bei den Billboard Awards 2024

Taylor Swift (35) hat erneut Musikgeschichte geschrieben: Bei den Billboard Music Awards 2024 in Los Angeles konnte die Sängerin gleich zehn Preise abräumen und sicherte sich damit den Titel der am meisten ausgezeichneten Künstlerin in der Geschichte der Veranstaltung. Die 35-Jährige gewann unter anderem den begehrten Preis als Top Artist, Top Female Artist und Top Billboard 200 Album für ihr Album "The Tortured Poets Department". Damit übertrifft sie den bisherigen Rekordhalter Drake (38) und bringt ihre Gesamtanzahl an Billboard-Auszeichnungen auf beeindruckende 49.

Erst vor wenigen Tagen hat Taylor ihre erfolgreiche "Eras Tour", eine Hommage an die verschiedenen Kapitel ihrer musikalischen Reise, abgeschlossen. In ihrer Dankesrede bei den Billboard Awards reflektierte sie über die Auszeichnungen, für die insbesondere ihre vielen Fans verantwortlich seien. "Die Billboard Awards zählen, was ihr hört, also sehe ich das als Fan-gestimmte Preise", erklärte sie in einer Videoaufnahme, die während der Verleihung abgespielt wurde. "Das ist das schönste frühe Geburtstagsgeschenk, das du mir machen konntest. Vielen Dank, ich liebe es. Es ist genau das, was ich wollte", so Taylor, die am 13. Dezember ihren 35. Geburtstag feiert.

Taylor, die ihre Karriere als Country-Sängerin begann, hat sich im Laufe der Jahre zu einer der einflussreichsten Künstlerinnen ihrer Generation entwickelt. Ihr Erfolg spiegelt nicht nur ihr musikalisches Talent wider, sondern auch die enge Verbindung, die sie zu ihren Fans pflegt. Sie betonte, wie sehr es sie berühre, dass ihre Musik so positiv aufgenommen werde: "Alles, was mit der 'Eras Tour' und 'The Tortured Poets Department' passiert ist, bedeutet mir die Welt." Ihre neueste Albumveröffentlichung erhielt nicht nur bei den Billboard Awards hohe Anerkennung, sondern ist auch für mehrere Grammy Awards nominiert. Taylors "Eras Tour" gilt als eine der umsatzstärksten Konzertreihen aller Zeiten, mit Einnahmen von über 1,9 Milliarden Euro.

Getty Images Taylor Swift in Sydney, November 2018

Getty Images Taylor Swift im Juli 2024

