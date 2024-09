Versöhnung: "Are You The One?"-Lukas schwärmt von Jennys Po

Hinter Lukas Baltruschat (30) und Jennifer Iglesias (26) liegen turbulente Tage bei Are You The One – Reality Stars in Love: Obwohl der Fitnessliebhaber ihr seine Liebe gestand, machte er wenig später mit der Kandidatin Linda Braunberger (23) rum. In Folge 17 macht es den Anschein, als wären die Wogen geglättet – vor allem Lukas kommt nach der Versöhnung offenbar richtig in Fahrt und kann die Finger nicht bei sich lassen. "Fakt ist, Jenny hat einen wahnsinnig brutalen Arsch", macht er im Einzelinterview deutlich, während eine Szene eingespielt wird, in der er mit ihrem Allerwertesten herumspielt.

Jenny ist sich daraufhin sicher, dass Lukas dauerhaft "horny" sei. Im Einzelinterview schildert die 26-Jährige ihre Sicht der Dinge und äußert dabei auch ihre Bedenken. "Für mich ist Sex nicht das Wichtigste im Leben, da gibt es tausend Dinge, die wichtiger sind. Es ist jetzt nicht so, dass ich sage: 'Ich brauche die ganze Zeit Sex'", erklärt die Beauty und betont: "Wenn Lukas so sein sollte, dann würde es da draußen gar nicht mit uns passen."

Wenig später führt der 30-Jährige ein Vieraugengespräch mit seinem Mitstreiter Antonino De Niro – und der vermutet, dass Lukas gar keine ernsten Absichten in der Show habe. "Ich weiß, was du meinst", deutet er daraufhin an, betont aber, weiterhin seine Strategie zu fahren. Im Einzelinterview geht Antonino mehr ins Detail und gibt seine persönliche Liebesprognose ab: "Ich glaube, dass Lukas und Jenny kein Potenzial fürs echte Leben haben, weil sie einfach zu verschieden sind."

Anzeige Anzeige

Instagram / jennifer1glesias Jennifer Iglesias, Realitystar

Anzeige Anzeige

RTL Antonino De Niro, Kandidat bei "Are You The One - Reality Stars in Love"

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige