Typveränderung? Timothée Chalamet hat jetzt blonde Haare

Na, erkannt? Richtig, bei diesem Schauspieler handelt es sich um Timothée Chalamet (28). Dieser präsentierte sich am Freitag in New York City bei der Premiere seines neuen Films "A Complete Unknown", einem Biopic über Bob Dylan (83), ungewohnt blond. Auf dem roten Teppich posierte der Hollywoodstar mit blonden Haaren, einem dünnen Schnauzer und einer blauen Strickmütze. Die überraschende Typveränderung entstand aber offenbar nicht einfach aus einer Laune heraus, sondern es steckt mehr dahinter.

Timothées Look stellte eine Hommage an Bob Dylan, den er in seinem neuen Streifen verkörpert, dar. Der Sänger präsentierte sich genauso im Jahr 2003 während des Sundance Film Festivals. Sogar den leicht grimmigen Gesichtsausdruck, den Bob damals auflegte, übernahm der Freund von Kylie Jenner (27). Das Biopic "A Complete Unknown" läuft in Deutschland erst im Februar in den Kinos an. Es zeichnet das frühere Leben der Musiklegende nach, der in den 1960er Jahren große Bekanntheit erlangte.

Dass Timothée Bob in dem Film verkörpert, hielt dieser für die goldrichtige Entscheidung. "Timothée Chalamet spielt darin die Hauptrolle. Timmy ist ein brillanter Schauspieler, also bin ich mir sicher, dass er mich absolut glaubhaft darstellen wird", schwärmte er begeistert auf X vor wenigen Tagen. Timothée fühlte sich wiederum sehr geehrt. "Ich bin überwältigt. Ich bin so dankbar. Danke, Bob", antwortete er begeistert auf den Tweet.

Getty Images Bob Dylan im Januar 2003

Getty Images Bob Dylan, Sänger

