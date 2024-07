Jen Aniston und Courteney feiern Geburtstagskind Lisa Kudrow

Lisa Kudrow feiert ihren 61. Geburtstag! An diesem besonderen Tag kann sich die Schauspielerin über viele Glückwünsche freuen, aber die Grüße ihrer Friends-Kolleginnen werden ihr wohl besonders viel bedeuten. Jennifer Aniston (55) teilt ihre Freude in einer Instagram-Story mit, in der sie schreibt: "Alles Gute zum Geburtstag an diese Superfrau. Ich liebe dich, Floosh!" Woher dieser etwas merkwürdige Spitzname für ihre BFF kommt, hat die Ex von Brad Pitt (60) noch nie verraten, genauso wenig wie Courteney Cox (60). "Happy Birthday, meine Loot! Ich könnte dich nicht noch mehr lieben", schwärmt die Dunkelhaarige.

Ihre Freundschaft war den drei Hollywoodstars nach dem Tod ihres Co-Stars Matthew Perry (✝54) eine große Stütze. Ein Insider offenbarte gegenüber Life & Style, dass sie sich während der Trauerphase aufeinander verlassen konnten. "Falls es gute Nachrichten gibt, dann, dass sie enger zusammengewachsen sind als jemals zuvor", war sich die Quelle sicher. Trotzdem sei diese Zeit sehr schwierig gewesen: "Sie verarbeiten [Matthews Tod] auf verschiedene Weisen."

Dass das frühe Ableben des 54-Jährigen immer noch schmerzliche Erinnerungen hervorruft, zeigte Jen kürzlich während eines Interviews. Im Rahmen des Formats "Variety's Actors on Actors" wurde sie zum 30. Jubiläum von "Friends" befragt. Sofort schossen der Schauspielerin die Tränen in die Augen und sie schaffte es kaum, eine Antwort zu formulieren. "Es ist so seltsam, wenn man bedenkt, dass es schon 30 Jahre her ist", erklärte sie sichtlich emotional. Doch an den Spaß, den sie mit Matthew am Set gehabt habe, könne sie sich immer noch erinnern, als wäre es gestern gewesen.

Getty Images Matthew Perry, Schauspieler

Getty Images David Schwimmer, Lisa Kudrow, Matthew Perry, Courteney Cox, Jennifer Aniston und Matt LeBlanc

