Charlotte Dawson und Matt litten sehr unter Sexting-Skandal

Charlotte Dawson (32) und ihr Verlobter Matt Sarsfield erlebten im August dieses Jahres ein echtes Liebesdrama: Damals kam heraus, dass der Verlobte der Ex on the Beach-Bekanntheit einer anderen Frau anzügliche Textnachrichten geschrieben hatte. Daraufhin warf sie ihn aus ihrem gemeinsamen Haus. In ihrem Podcast "The Naughty Corner" sprachen die beiden kürzlich mit dem Lebens-Coaching-Paar Nik und Eva Speakman über den Skandal. "Ich war am Boden zerstört. Ich konnte nicht essen, ich konnte nicht schlafen", erinnerte sich Matt.

Doch nicht nur er litt unter dem Skandal, auch Charlotte ging es zu dem Zeitpunkt extrem schlecht, wie sie verriet: "Meine ganze Welt brach zusammen. Ich konnte es nicht glauben, ich zitterte ... Ich habe Angst, dass er es wieder tun wird. Das ist meine größte Angst." Matt beteuerte daraufhin, wie sehr er seine Taten bereut. "Ich liebe meine Kinder, und ich liebe Charlotte über alles. Es war schwer, weil wir Kinder und so hatten", gab er zu und fügte an Charlotte gewandt hinzu: "Ich möchte nur, dass du weißt, ich gehöre dir. Ich liebe dich, du bist mein Leben."

Kurz nachdem bekannt geworden war, dass Matt einer anderen Frau anzügliche Nachrichten geschrieben hatte, ließ die Reality-Bekanntheit die nächste Bombe platzen: Sie verkündete, dass sie ihr drittes gemeinsames Kind mit Matt erwartet. Nach einigem Hin und Her schienen sich die Streithähne aber wieder anzunähern – allerdings unter Vorbehalt. Unter anderem verbot Charlotte ihm die Nutzung von Social Media. "Er ist nicht zurück in den sozialen Medien und wird es auch für eine Weile nicht sein, vielleicht nie. Und das ist wahrscheinlich auch besser für ihn", betonte sie gegenüber The Sun. Mittlerweile ist aber offenbar wieder alles in Ordnung – denn die beiden sind sogar schon dabei, ihre Hochzeit zu planen.

Bob Grey / BACKGRID Charlotte Dawson, TV-Bekanntheit

Instagram / charlottedawsy Charlotte Dawson mit ihrem Verlobten Matt Sarsfield

